Paus Franciscus waarschuwt seminaristen: ‘Porno zet de deur open voor de duivel’

Paus Franciscus heeft seminaristen in Rome gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van porno. Hij gaf toe dat zelfs nonnen en priesters soms in de verleiding komen om pornografische beelden te bekijken op het internet, maar volgens de rooms-katholieke leider gaat dat in tegen de leer van Jezus.

‘Hoe moeten we met de digitale en sociale mediawereld omgaan’, wilde een seminarist maandag van paus Franciscus weten. In het antwoord dat gepubliceerd werd op de site van het Vaticaan toonde de paus zich in de eerste plaats optimistisch. Hij noemde de mobiele telefoons ‘een wetenschappelijke vooruitgang’ die ons zeker zal helpen. Tegelijk moest hij toegeven dat de gsm niet aan hem besteed is. ‘Dertig jaar geleden kreeg ik er een cadeau, zo groot als een schoen’, herinnert de paus zich. Hij vond het onpraktisch en gaf het toestel meteen terug.

Dat wil niet zeggen dat paus Franciscus niet weet waar de klepel hangt. Over één ding was de geestelijke leider duidelijk: we moeten het internet alleen maar gebruiken om te communiceren. Al de rest is afleiding: nieuwssites, filmpjes, muziek. ‘En daar komt nog iets bij: digitale pornografie.’ Franciscus was zich er allicht van bewust dat hij een taboeonderwerp had aangesneden, want hij voegde er aan toe: ‘Ik zeg het hardop, maar ik zal niet vragen om jullie hand op te steken als je er ervaring mee hebt.’

Des duivels

Hij vroeg de aanwezigen om na te denken of ze al ooit de verleiding hadden gevoeld om porno te kijken op het internet. ‘Het is een ondeugd die veel mensen hebben, veel leken, maar ook priesters en nonnen’, gaf hij toe. Volgens de paus is porno niet compatibel met het zuivere hart dat we aan Jezus toevertrouwen. Hij ging zelfs nog een stap verder: ‘De duivel komt daar vandaan: het verzwakt het priesterhart.’ Hij maakte ook duidelijk dat hij het niet alleen over criminele pornografie had, zoals kindermisbruik, maar ook over ‘enigszins “normale” pornografie’.

De seminaristen werden gevraagd om de beelden van hun telefoon te wissen. ‘En als je het niet kunt verwijderen, verdedig jezelf er dan tegen.’ Paus Franciscus excuseerde zich uiteindelijk voor zijn uitweiding in deze netelige kwestie, maar hij benadrukte dat porno ‘een realiteit is die priesters, seminaristen, nonnen en gewijde zielen treft’. De paus heeft in eerdere audiënties ook al de ‘industrie van seks’ bekritiseerd.