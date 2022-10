Wat doet u met het extra uur door de wintertijd?

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd in. Dat gebeurt ‘s nachts, en door onze biologische klok worden veel mensen daardoor een uur ‘vroeger’ wakker. Meteen is het hele weekend zestig minuten langer. Hoe kunt u die extra tijd zo fijn mogelijk besteden? Hebt u tips voor een klus thuis, een lokale uitstap, een bescheiden boek of nog iets helemaal anders dat die zestig minuten waard is? Stuur het ons met een woordje uitleg op binnenland@standaard.be, en dan komt het mogelijk terecht in een artikel.