Buitenlandse media zijn streng voor Club Brugge na zware thuisnederlaag

Na vier wedstrijden in de Champions League zonder nederlaag verloor Club Brugge woensdagavond met 0-4 van FC Porto. Al had het ook anders kunnen lopen.

Het Franse L’Équipe toonde zich genadeloos voor de Brugse prestatie. Slechts twee spelers, Andreas Skov Olsen en Hans Vanaken, kregen een voldoende. De rest werd gebuisd. Vooral de score van Abakar Sylla valt op. De Ivoriaan toonde zich in de eerste wedstrijden van Club nog solide centraal achterin, maar kreeg nu van de Franse sportkrant een twee. Geen enkele speler kreeg gisteren een lagere score dan Sylla.

In de Portugese media werd vooral de prestatie van FC Porto bejubeld. A Bola titelt op: ‘Porto neemt in België wraak voor de nederlaag in het Dragão’. Al plaatsen de Portugezen ook een kleine kanttekening bij de zege. ‘In de tweede helft had een onvoorzichtigheid van David Carmo alles kunnen verpesten. De verdediger beging een overtreding op Brandon Mechele en veroorzaakte zo een penalty. De doelman redde de eerste poging van Vanaken en de tweede poging van Noa Lang.’

Het Spaanse Marca zag Club dan weer zijn moment niet pakken. ‘Voetbal is momenten en Club Brugge kreeg het zijne vanop de stip toen de tweede helft begon. Sterker nog, ze kregen er twee omdat de eerste poging herhaald moest worden, maar Diogo Costa stopte beide strafschoppen. Na defensief falen van Sylla en een rebound na een redding van Simon Mignolet mocht Club een kruis maken over een mogelijk gelijkspel.’

In Duitsland waren ze iets minder kritisch voor de Bruggelingen. Kicker: ‘Brugge herstelde zich na het openingsdoelpunt enigszins goed, maar bleef de bezoekers te veel kansen geven om te scoren. Terwijl de achterlijn van Porto goed georganiseerd stond, waren de Belgen wankel aan de bal.’