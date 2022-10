De Australische nationale voetbalploeg en nationale voetbalfederatie hebben zich in een videoboodschap uitgesproken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar. Het is de eerste keer dat een deelnemend land zo fel van leer trekt tegen de toernooiorganisator.

In totaal komen er in de video zestien spelers aan het woord. Onder hen ook doelman Mathew Ryan, die in België een verleden heeft bij Club Brugge en Racing Genk. ‘De arbeidsmigranten die naar het land werden gehaald, hebben afgezien en zijn meer dan een nummer’, klinkt het bij de spelers. ‘Het zijn mensen met veel moed en vastberadenheid om aan een betere toekomst te bouwen. Net zoals de migranten die destijds ons land en ons voetbal hebben opgericht.’

De voetbalfederatie Football Australia benadrukt dat er wel vooruitgang merkbaar is, maar dat er op het terrein nog heel wat ruimte voor verbetering is. Daarnaast vragen de Australiërs ook om de lgbti-gemeenschap minder hard aan te pakken. Homoseksualiteit is illegaal in het conservatieve en islamitische Qatar en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) meldde eerder deze week dat lgbti-personen er worden mishandeld.

Wereldwijd is er al jaren een stroom van kritiek tegen Qatar als WK-organisator, maar het gastland ziet dat anders. De Qatarese emir Tamim ben Hamad Al-Thani sprak eerder deze week van een lastercampagne. ‘Het is een kruistocht waar geen enkel ander land ooit mee te maken kreeg’, vertelde hij tijdens een toespraak.

Belgische vertegenwoordiging

Wie zal ons land vertegenwoordigen in de WK-tribunes in Qatar? De regering-De Croo beslist deze week over de netelige kwestie. Het voorstel dat op tafel ligt, is dat alleen de premier en de koning afreizen, en alleen als de Rode Duivels in de halve finale raken.

De Vlaamse en Waalse regering hebben eerder ook al laten weten geen enkele vertegenwoordiger naar Qatar te sturen. De enige politicus die tot nu toe heeft aangekondigd wél te gaan, is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

In Qatar zullen ook maar weinig Belgische supporters zijn, en ook de sponsors van de Rode Duivels haken massaal af. Veel supporters hebben afgehaakt wegens te ver, te duur of uit ethische overwegingen.