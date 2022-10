Het Oekraïense leger deelde deze maand enkele beelden van laagvliegende helikopters boven snelwegen. Ondanks dat de beelden benauwen, is het niet ongewoon dat helikopterpiloten zo laag vliegen in oorlogstijd. Piloten aan zowel Oekraïense als Russische zijde moeten hun uiterste best doen om onder de radar van het luchtafweersysteem te blijven. Ze vliegen dan vaak boven snelwegen omdat dat het navigeren makkelijker maakt.