Burgemeester Jabbeke wil niet weten van opvangcentrum

Een opvangcentrum voor asielzoekers in Jabbeke kan echt niet, vindt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). ‘Wij doen al meer dan ons deel.’

De beslissing van de federale regering om extra opvangcapaciteit te voorzien in het West-Vlaamse Jabbeke valt ginds hoegenaamd niet in goede aarde. Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) zit vanochtend samen met zijn juridisch adviseur. ‘Ik ga niet akkoord’, zei hij vanochtend op Radio 1.

‘Ik ben op 1 februari uitgenodigd op het kabinet van Sammy Mahdi (CD&V) (toen nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie, red.). Men wilde een terugkeercentrum (voor uitgeprocedeerde asielzoekers, red.) in Jabbeke. De afspraak was dat het daarmee voldoende was voor Jabbeke’. Casteleyn is er daarom niet over te spreken dat er nu opnieuw naar zijn gemeente gekeken wordt. Jabbeke kwam samen met Glons, in de provincie Luik, uit de bus als locatie voor de extra opvang die de federale regering sinds vorige week aan het zoeken is. Het gaat om een locatie die valt onder de Regie der Gebouwen. In Glons gaat het om een militair domein.

Onderbemand politiekorps

Casteleyn werd naar eigen zeggen pas woensdagochtend op de hoogte gebracht na een telefoontje ‘van de kabinetschef’ van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). ‘Ik heb niets tegen die mensen. Maar ik heb er wel een probleem mee dat afspraken niet nagekomen worden. Wij zouden een terugkeercentrum nemen. Afspraken zijn afspraken. Er zijn nog plaatsen in Vlaanderen, hé. Ik moet ook een beetje denken aan onze gemeente. Bovendien doen wij hier al ons deel. Dit is voor ons te veel.’

De site die men op het oog heeft in Jabbeke is volgens Casteleyn niet geschikt om een groep mensen op te vangen. ‘En ons politiekorps is te klein en onderbemand.’

De Moor reageerde dat er pas woensdag door de regering een beslissing werd genomen over de opvangplaatsen. ‘Dit gaat over humanitaire noodopvang en zal gecoördineerd worden door het crisiscentrum. De sites zijn pas dinsdagnacht op woensdag in de nota aan de kern als voorstel gekomen, er werd gebeld naar burgemeesters net voor de kern bijeenkwam dat dat wellicht de beslissing van de regering zou zijn. Deze plaatsen zijn nodig om te vermijden dat kwetsbare families met kinderen op straat moeten slapen.’

Volgens haar zijn de eerste reacties bij de komst van een nieuw opvangcentrum altijd emotioneel. ‘Er is verdere dialoog met alle burgemeesters over hoe de opvang wordt georganiseerd.’

1.500 opvangplekken

Het opvangnetwerk kan de toestroom van asielzoekers niet slikken. Al weken slapen mensen op straat in Brussel omdat alle locaties tjokvol zitten, of omdat er geen personeel is om ze uit te baten. Dat laatste is onder meer het geval in het Antwerpse Berlaar, waar een domein van Defensie deze zomer werd klaargemaakt om asielzoekers op te vangen. Maar door personeelstekort bij Fedasil komt dat niet van de grond. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) beloofde daarop 150 ambtenaren vrij te maken, maar dat resultaat is nog niet bereikt.

Eind vorige week werd er in de federale regering ook beslist om bijkomende plekken te zoeken. Defensie zou mee zorgen voor 1.500 opvangplekken, maar maakte meteen duidelijk dat het niet zou instaan voor de uitbating. Ook daar moet De Moor dus nog personeel voor zoeken. Gisteren raakte bekend dat gekeken werd naar Glons en Jabbeke, maar daar is men het in die laatste gemeente dus niet mee eens.