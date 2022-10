Astrid Coppens bevallen van tweede kindje

Astrid Coppens (39) is opnieuw moeder geworden. Dat maakt ze bekend op sociale media. Met Joey-Lee krijgt Billie-Ray (3) een zus.

‘Ze is eindelijk aangekomen. De perfecte finishing touch voor onze familie’, schrijft Astrid Coppens op Instagram. Niet bij een foto van de pasgeboren spruit, wel bij een verfijnd geboortekaartje. De aankondiging kwam er op net dezelfde manier als Billie-Ray (3) in 2019. Het is het tweede kindje voor Bram en Astrid Coppens. Het meisje kreeg de naam Joey-Lee mee, en kwam op 24 oktober ter wereld. Een weekje vroeger dan gedacht.

Coppens wou graag voor haar veertigste nog een tweede kindje. Het koppel leerde elkaar kennen na de scheiding van Astrid Coppens met John Bryan. Volgend jaar vieren ze hun tien jaar samen zijn, in april 2019 zijn ze in alle stilte in het huwelijksbootje gestapt.