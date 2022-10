Wolken en opklaringen wisselen elkaar af

De dag start donderdag lokaal met wat ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Nadien krijgen we al snel een afwisseling van vooral hoge wolkenvelden en opklaringen.

Naar het westen en het noordwesten toe verschijnen er in de loop van de dag meer wolken en kan er eventueel een lokale bui vallen. Het wordt bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 18 graden in de Hoge Venen tot plaatselijk 22 graden in Laag- en Midden-België. De matige zuidoostenwind ruimt naar het zuiden, meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht krijgen we een afwisseling van opklaringen en hogere wolkenvelden. Het is zeer zacht met minima van 12 graden in de Hoge Venen tot 16 of lokaal 17 graden in het centrum. Er waait een matige zuidenwind.

Vrijdag is het, ondanks soms wat dikkere hoge en middelhoge bewolking, vrij zonnig. Het wordt bijzonder zacht met maxima tussen 19 graden in de Hoge Ardennen, 22 graden in het centrum en lokaal 23 graden in de Kempen. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten.