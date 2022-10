2 miljard voor sociale woningen beschikbaar, slechts 500 miljoen besteed

Het tempo waarin sociale woningen worden gebouwd gaat maar niet omhoog, al is er geld voldoende beschikbaar.

Meer dan 182.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. En toch worden er veel minder sociale woningen bijgebouwd dan zou kunnen met het beschikbare budget. Vlaanderen heeft maar liefst 2 miljard euro aan budget dit jaar om extra sociale woningen te bouwen. Tot nu toe is slechts 500 miljoen uitgegeven, blijkt uit de cijfers tot september, die Vlaams parlementslid Maxim Veys (Vooruit) opvroeg.

‘Het is ongezien hoeveel geld er jaar na jaar blijft liggen. Dat budget is voorzien voor onze meest kwetsbaren. Het is zeer ergerlijk om te zien dat de minister het niet benut. Gemeenten die hun doelstellingen op het vlak van sociale woningen niet halen, komen daarmee weg, zegt Veys.

‘Als de minister even streng zou zijn voor hen als voor de huurders van sociale woningen, waren er al veel meer mensen geholpen. Ondertussen worden onze meest kwetsbare huurders opnieuw in de steek gelaten.’