Champions League is voorbij voor FC Barcelona

Voor FC Barcelona zit de Champions League erop. Door de winst van Inter Milaan tegen Pilzen is de mathematische kans op kwalificatie voorbij.

De wedstrijd van Barcelona tegen Bayern München, een absolute topper, had daardoor al geen belang meer. Nog voor de aftrap was al zeker dat Barcelona opnieuw naar de Europa League moest en het verhaal in de Champions League voorbij was.

Romelu Lukaku, die bij Inter inviel in de 83ste minuut en zijn rentree vierde, scoorde vier minuten later nog het vierde doelpunt voor zijn club tegen het puntenloze Tsjechische Pilzen.

Uitslagen woensdag

Club Brugge - Porto 0-4

Inter - Viktoria Pilzen 4-0

Atlético Madrid - Leverkusen (21 uur)

Eintracht Frankfurt - Marseille (21 uur)

Barcelona - Bayern (21 uur)

Ajax - Liverpool (21 uur)

Tottenham - Sporting (21 uur)

Napoli - Rangers (21 uur)

Uitslagen dinsdag

RB Salzburg - Chelsea 1-2

Sevilla - Kopenhagen 3-0

PSG - Maccabi Haifa 7-2

Dortmund - Manchester City 0-0

Dinamo Zagreb - Milan 0-4

Benfica - Juventus 4-3

Celtic - Shaktar Donetsk 1-1

RB Leipzig - Real Madrid 3-2