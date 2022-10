Duitse regering wil cannabis legaliseren

De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach wil de markt van de softdrugs controleren en reguleren om te beletten dat jongeren rommeldrugs kopen.

Mogelijk vanaf 2024 mogen volwassenen in Duitsland tot dertig gram cannabis kopen, in bezit hebben en consumeren. Ze zullen ook in beperkte mate zelf cannabis mogen kweken. Er komen geen beperkingen aan het THC-gehalte (Tetrahydrocannabinol), de belangrijkste werkzame stof. Voor jongvolwassenen (jonger dan 21) is de regering er nog niet uit of de overheid daar strenger moet zijn. Cannabis zal te koop zijn in zaken die daarvoor een licentie hebben.

Met die voorstellen van de minister van Gezondheid Karl Lauterbach (SPD) heeft de Duitse regering ingestemd. Er moet wel nog worden gecontroleerd of het wetsontwerp past in de Europese regelgeving.

De minister wil cannabis uit de illegaliteit halen en daarmee jongeren beter beschermen. In zijn persconferentie zei hij dat het gebruik van cannabis en het THC-gehalte in de drugs de laatste jaren gestegen zijn. Ook het aantal drugsverslaafden is toegenomen. Met zijn wetsvoorstel wil Lauterbach de markt reguleren.

Toleranter dan Nederland

De plannen stonden al in het regeerakkoord dat de sociaaldemocraten, de groenen en de liberalen vorig jaar hebben gesloten. Lauterbach verklaarde dat hij de situatie in Nederland heeft bestudeerd en er lessen heeft uit getrokken. Zijn voorstel is toleranter dan de Nederlandse wetgeving. In Nederland is iemand die meer dan 5 gram cannabis op zak heeft strafbaar. Coffeeshops mogen niet meer dan 5 gram hasj of wiet per dag per persoon verkopen. Cannabis met een THC-gehalte van 15 procent of meer staat op de lijst van verboden harddrugs.

Maar door meer toe te laten, wil Lauterbach dat de overheid een groter deel van de verkoop regulariseert, controleert, certificeert. Er zouden zelfs kwaliteitscontroles worden ingevoerd om te vermijden dat ‘verkeerde’ producten aan jongeren worden verkocht. Hoe dat allemaal in de praktijk zal verlopen, is nog niet duidelijk.

Er komt veel kritiek op het wetsvoorstel. De vereniging van apothekers vindt het onverantwoord, omdat ze de gevaren voor de gezondheid te groot vindt. In Beieren waarschuwt de plaatselijke minister van Gezondheid Klaus Holetschek (CSU) dat veel drugstoeristen naar Duitsland zullen afzakken.