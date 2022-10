Mondmaskerbedrijf Avrox failliet verklaard

De Luxemburgse vennootschap Avrox, die ons land 15 miljoen mondmaskers leverde tijdens de coronapandemie, is op 17 oktober failliet verklaard. Dat blijkt uit een document op de website van de Luxemburgse kruispuntbank voor ondernemingen. Volgens N-VA-Kamerlid Michael Freilich kan de overheid nu compensatie in het dossier vergeten.

Avrox kreeg een bestelling van 15 miljoen mondmaskers toegewezen na een openbare aanbesteding van Defensie. Maar in het voorjaar van 2021 viel het gerecht binnen op het Luxemburgse adres van Avrox in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, witwassen en de belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving. Vier personen werden in verdenking gesteld. Zaakvoerder Laurent Hericord belandde vorig jaar in de cel en werd in augustus opnieuw van zijn vrijheid beroofd nadat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidsstelling had geschonden.

De Belgische staat betaalde destijds 32 miljoen euro voor de maskers, die door apotheken werden verdeeld. Daar moest echter mee gestopt worden toen bleek dat er mogelijk giftige zilveren nanodeeltjes en titaniumoxide in de maskers zaten.

Het bedrijf is intussen failliet verklaard, blijkt uit documenten op de website van de Luxemburgse kruispuntbank voor ondernemingen. Het faillissement werd op 17 oktober uitgesproken door een arrondissementsrechtbank, veel meer informatie is er niet.

Volgens N-VA-Kamerlid Michael Freilich kan de overheid nu wellicht compensatie vergeten mocht Avrox veroordeeld worden. ‘Ik wees sinds het begin op het frauduleuze karakter van Avrox. Dat ze nu hun verantwoordelijkheden willen ontvluchten, was dus te verwachten.’