Ook ACV steunt besparingsplan VRT niet

Na de socialistische vakbond heeft ook de christelijke vakbond ACV tegen de ‘conclusietekst’ van het transformatieplan bij de VRT gestemd.

Na de socialistische vakbond ACOD-VRT wijst ook de christelijke vakbond ACV de ‘conclusietekst’ over het besparingsplan bij de VRT af. Tachtig procent van de ACV-leden heeft woensdagmiddag tegen het plan gestemd. ‘ACV VRT vindt dat het resultaat veel te mager is, ondanks de inspanningen van zowel vakorganisaties als de VRT-directie’, staat er in een persbericht.

De openbare omroep moet tegen 2025 25 miljoen euro besparen. In de ‘conclusietekst’, die de directie gisteren zonder goedkeuring van de vakbonden al aan het personeel voorlegde, staat dat er ‘maar’ 67 naakte ontslagen zouden vallen. Over die tekst is maandenlang onderhandeld. In april, toen de directie haar Transformatieplan aankondigde, was er nog sprake van 116 ontslagen. Toch legden de medewerkers van Thuis gisteren het werk neer. Zij moeten na deze operatie voor een extern productiehuis gaan werken en krijgen niet dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de VRT.

ACV VRT heeft het in zijn persbericht over ‘ruim 70 persoonlijke drama’s’. ‘Ook voor de medewerkers die kunnen blijven, zal de werkdruk nog verder toenemen.’

’Ook de keuze van de VRT-directie om de productie van Thuis samen met de Thuis-medewerkers over te hevelen naar een externe producent, kan niet op de goedkeuring van het ACV-vakbondscomité rekenen.’

‘Vertrouwensbreuk’

ACV VRT zal ook oproepen om op de dag van de algemene staking, 9 november, het werk neer te leggen. Donderdag legt de laatste vakbond, VSOA, het plan aan zijn leden voor.

Omdat de VRT al over het plan communiceerde zonder dat er een akkoord met de vakbonden was, had ACOD-VRT het dinsdag al over een vertrouwensbreuk. De socialistische vakbond vroeg daarom dat er een sociaal bemiddelaar zou worden aangesteld. Voorlopig is de VRT niet geneigd om op die vraag in te gaan. De VRT verdedigde die communicatiestrategie door aan te stippen dat ook de medewerkers die niet bij een vakbond aangesloten zijn, recht op informatie hebben.

‘We spreken morgen met de vakbonden’, zegt Bob Vermeir van de VRT. ‘Uiteraard is er teleurstelling bij de directie over het resultaat bij ACV. Maar ACV erkent dat het proces van de onderhandelingen goed, open en constructief gevoerd is. Dat is hoopgevend.’

Officieel moeten de vakbonden hun adviezen pas op 7 november indienen. Wettelijk gezien kan de VRT die perfect naast zich neerleggen. Op 21 november worden de vakbonden dan op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verwacht. Diezelfde dag ligt het plan ook voor op de raad van bestuur van de VRT.