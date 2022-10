Krijgen de politieke partijen nu 75 of 160 miljoen euro?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Poen (1)

Politieke partijen zitten goed in de slappe was. Jaarlijks zien ze zowat 75 miljoen euro aan subsidies op hun bankrekening verschijnen. De discussie over de vraag of dat ook wat minder mag zijn, loopt bijzonder moeizaam. Een nieuw rapport van de KU Leuven stelt de inzet nog wat meer op scherp. De onderzoekers vinden dat ook de parlementaire medewerkers (fractie en persoonlijk) eigenlijk de partijen ten goede komen. Samen kosten die duizend gelukkigen net geen 85 miljoen euro. Slotsom: jaarlijks rijven de partijen geen 75 miljoen binnen maar bijna 160 miljoen euro.

Cordon (1)

Donderdagavond bespreekt de gemeenteraad van Zwijndrecht het voorstel om te fuseren met Kruibeke en Beveren. De laatste twee gemeenten keurden de plannen al goed, de positie van Vlaams Belang maakt de discussie in Zwijndrecht iets opwindender. CD&V en oppositiepartij N-VA hebben samen twaalf stemmen. Ook oppositiepartij Vlaams Belang gooit haar drie stemmen in de strijd. Geeft het de voorstanders een meerderheid? Burgemeester André Van de Vyvere (Groen) wil van een fusie niet weten. ‘Over mijn lijk. Wij hebben met ons bestuur en personeel niet voor niks jaren gewerkt om onze inwoners een dienstverlening aan te bieden zoals nu, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zo’n fusie zou de belastingen voor onze inwoners minstens verdubbelen.’

Poen (2)

De redenering van professor Bart Maddens en co is gebaseerd op de veronderstelling dat partijen de parlementaire medewerkers steeds meer voor rekening van het moederhuis laten werken, en steeds minder voor de fractie of voor het parlementslid in kwestie. Vlaams Belang zette die trend jaren geleden in, zeker nadat de partij na de verkiezingen van 2014 werd gedecimeerd. Na zijn verkiezing tot partijvoorzitter volgde Conner Rousseau dat voorbeeld om de slagkracht van Vooruit te verhogen. Elders is de gewoonte veel minder ingeburgerd, dat geven de onderzoekers ook toe. Ze beamen bovendien dat ze ‘geen zicht hebben op de interne keuken’ van de partijen. Het gaat, kortom, om een theoretische oefening. Ondertussen is het bedrag van 160 miljoen toch maar netjes gelanceerd.

Cordon (2)

Jeremie Vaneeckhout laat zijn verontwaardiging de vrije loop. De covoorzitter van Groen vindt dat er ‘geen democratische meerderheid’ voor de fusieplannen bestaat, waarbij hij Vlaams Belang als ondemocratisch wegzet. Hij roept CD&V op om ‘niet de geschiedenis in te gaan als de partij die het cordon sanitaire heeft doorbroken’, en vraagt voorzitter Sammy Mahdi om ‘aan de juiste kant van de geschiedenis te staan’. Dat Groen na de goedgekeurde fusieplannen haast zeker een burgemeester verliest, speelt ongetwijfeld ook mee in de overweging.

Fractieleider Robby Dobbeleir (Vlaams Belang) stemt in met de fusie omdat hij absoluut wil voorkomen dat Zwijndrecht eindigt als het zoveelste district van Antwerpen. Hij vindt niet dat het cordon wordt doorbroken. ‘We stemmen vanuit de oppositie gewoon mee.’