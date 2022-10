Romelu Lukaku staat voor comeback bij Inter

Inter neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Viktoria Pilsen. Als alles goed gaat, maakt Romelu Lukaku tegen de Tsjechen zijn comeback.

‘Ik zal Lukaku selecteren als hij de progressie die we zien, bevestigt’, klonk het dinsdag nog bij trainer Simone Inzaghi. Lukaku trainde dinsdag vlot mee met de groep en ondervond woensdag geen hinder meer in zijn dij. De bedoeling is dat hij tegen Pilsen op de bank start en in de tweede helft invalt. Voor Lukaku zouden het zijn eerste minuten worden sinds 26 augustus. Inter speelt – na de match tegen Pilsen – nog vijf wedstrijden voor het WK.