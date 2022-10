Tijdens het congres van de Chinese Communistische Partij werd oud-president Hu Jintao (79), die naast huidig president Xi Jinping zat, zaterdag plots weggeleid uit de zaal. Op beelden was te zien hoe Jintao zich even leek te verzetten. Nu zijn er nieuwe beelden opgedoken van enkele minuten voor het incident.

Op de beelden is te zien hoe de voorzitter van het congres, Li Zhanshu, een rode map van Jintao lijkt af te nemen. Daarnaast spreekt Jinping kort met een steward, die Jintao de zaal uit begeleidt. De officiële staatspers Xinhua stelde dat Jintao zich niet goed voelde, een verklaring die door sommige waarnemers sceptisch werd ontvangen.

Sinoloog Kerry Brown vertelde maandag in De Standaard dat het hoogstwaarschijnlijk niet om een publieke zuivering zou gaan. ‘Hu is al tien jaar geen grote speler meer, er is niets waarvoor hij weggezuiverd zou moeten worden. Het lijkt er eerder op dat de partij de fragiele gezond­heidstoestand van een van haar topmannen verkeerd heeft ingeschat.’