Britse premier Sunak stelt voorstelling belastingplannen uit tot 17 november

De nieuwe Britse regering heeft aangekondigd dat ze de voorstelling van haar begrotingsplannen met twee weken uitstelt. Het plan moet de markten verzekeren van een stabiele begroting op lange termijn, meldt Downing Street in een persbericht.

Premier Rishi Sunak en zijn minister van Financiën Jeremy Hunt ‘zijn akkoord gegaan over de datum van 17 november’ voor de langverwachte voorstelling van de begroting, in het Verenigd Koninkrijk de ‘the Halloween budget’ gedoopt, na het fiasco van de ‘minibegroting’ van de regering-Truss.

Die kreeg felle kritiek, wat leidde tot onrust op de financiële markten. Het pond kelderde en de staatsschuld liep op, tot de Britse centrale bank tussenkwam. De onrust over de maatregelen leidde tot het ontslag van minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Hij werd opgevolgd door Jeremy Hunt, die bijna alle fiscale maatregelen schrapte.

Hunt, dinsdag opnieuw aangesteld als minister van Financiën, zei woensdag, na de eerste ministerraad van de regering-Sunak, dat de begrotingsplannen ‘gebaseerd moeten worden op zo accuraat mogelijke economische vooruitzichten en vooruitzichten rond de begroting’. Hij bevestigde ook dat door zijn plan de schuldenlast op middellange termijn zal afnemen. ‘Het is heel belangrijk dat de mensen dat begrijpen.’

De voorstelling van het fiscale plan op middellange termijn wordt nu een ‘herfststatement’, meldt persagentschap PA. Die dag publiceert het Office for Budget Responsibility ook een reeks economische vooruitzichten.