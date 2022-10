Regeringscommissaris over verkrachting: ‘Geen aanwijzingen van doofpotoperatie aan KU Leuven’

De KU Leuven heeft volgens de regeringscommissaris aan de KU Leuven correct gehandeld in de verkrachtingszaak waarbij professor F. D. (64) veroordeeld is. Dat blijkt uit het rapport, dat De Standaard kon inkijken. ‘De bescherming van het slachtoffer loopt als een rode draad doorheen het dossier.’

Het was een opvallende demarche zondagavond. Vlaams minister van Justitie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kondigde aan dat ze een subsidieaanvraag van de KU Leuven blokkeerde tot de universiteit – haar alma mater – meer uitleg zou geven over een verkrachtingszaak uit 2016. Enkele dagen daarvoor was professor F. D. (64), professor onderwijskunde, veroordeeld tot 54 maanden cel voor die verkrachting van een studente. De universiteit hulde zich aanvankelijk in stilzwijgen en kwam pas zondagavond met communicatie naar haar personeel en studenten, en maandagmiddag met een publieke mededeling.

‘Wat is daar nog allemaal gebeurd?’, vroeg Demir zich luidop af op Radio 1. ‘We moeten alle feiten bekijken.’ Het stoorde de minister dat de veroordeelde hoogleraar ongestoord aan de slag bleef nadat de universiteit al op de hoogte was gesteld van de zeer ernstige feiten.

De extra uitleg waar Demir om gevraagd had, is vandaag, woensdag, voorgesteld door de regeringscommissaris aan de KU Leuven. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) riep in allerijl een extra onderwijscommissie samen, die achter gesloten deuren plaatsvond. Ook ministers Demir en Bart Somers (Open VLD) waren aanwezig.

Iedere maand geïnformeerd bij parket

De regeringscommissaris stelde een dossier samen waarin de aanpak van de universiteit tegen het licht wordt gehouden. De commissaris baseerde zich op bewijsmateriaal en schriftelijke sporen uit het dossier. De KU Leuven werkte constructief mee.

Uit het dossier, dat De Standaard kon inkijken, blijkt dat de KU Leuven correct gehandeld heeft in de behandeling van de zaak. Het rapport beslaat voornamelijk de periode tussen 2016 en 2018: de periode tussen de verkrachting en het op non-actief zetten van de prof aan de KU Leuven. De rode draad doorheen het dossier is volgens de regeringscommissaris de bescherming van het slachtoffer – wat de afgelopen dagen ook al door de advocaat van het slachtoffer werd benadrukt.

In het rapport wordt duidelijk dat de KU Leuven erg ongeduldig was en er meermaals op aandrong bij justitie om tuchtrechtelijk te mogen. Het is vooral justitie die een slecht beurt maakt in het rapport. Nadat het slachtoffer op 7 maart 2022 verhoord werd door de politie, duurde het maanden tot er verdere stappen werden gezet.

Twee weken na het verhoor van het slachtoffer mailt rector Luc Sels dat hij de tuchtoverheid is van het slachtoffer en dat ze ‘deze zaak zeer ernstig nemen’. Een maand later, op 30 april, is het opnieuw de KU Leuven die een brief stuurt naar de procureur met de herhaalde vraag naar dringend overleg. ‘We zijn ondertussen enkele weken verder en ik ben bezorgd dat bepaalde feiten zich zouden kunnen herhalen’, klinkt het in een mail.

Wachten

Op 17 mei krijgt de KU Leuven antwoord via de telefoon, om te wachten. In de week die daarop volgt, zijn het de KU Leuven en de advocaat van het slachtoffer die beslissen om schriftelijk tussen te komen en onderzoekshandelingen te suggereren. In de mails die volgen staat dat ‘een spoedig tuchtrechtelijk optreden vereist is’. Op 31 mei laat het parket weten dat een opstart van een tuchtonderzoek effectief het opsporingsonderzoek kan hypothekeren.

Opnieuw een maand later is er nog steeds geen onderzoeksrechter gevorderd, blijkt uit het rapport van de regeringscommissaris. Uiteindelijk sleept de zaak aan tot het academiejaar 2018-19. Bij de ‘nakende start’ van dat nieuwe academiejaar wil de KU Leuven F.D. ordemaatregelen opleggen. De KU Leuven stelt als ultimatum 14 september 2018. De onderzoeksrechter vraagt om alleszins te wachten tot die dag.

Uiteindelijk wordt op 14 september een brief gestuurd waarin meegedeeld wordt dat een tuchtprocedure wordt opgestart en dat er ordemaatregelen gelden. Vanaf dan staat de prof op non-actief. Hij mocht niet langer aanwezig zijn op de campus of contact hebben met studenten. Opvallend: het document springt van die 14de september 2018 naar 20 oktober 2022, toen de uitspraak van de correctionele rechtbank viel.