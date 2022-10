Hilde Vautmans wordt waarnemend burgemeester van Sint-Truiden

Tweede schepen en Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) wordt waarnemend burgemeester van Sint-Truiden. Dat is woensdag in haar omgeving bevestigd.

Vautmans neemt tijdelijk over van Jelle Engelbosch (N-VA), die vorige week in de media zijn ontslag als waarnemend burgemeester en schepen van de Limburgse stad had aangekondigd. Zij zal de functie invullen tot er een nieuwe burgemeester is aangeduid.

Engelbosch werd waarnemend burgemeester na het ontslag van Veerle Heeren (CD&V), die in september haar ontslag had ingediend. Aanvankelijk werd gedacht dat de sjerp weer naar CD&V zou gaan, de grootste fractie in de meerderheid. Hoewel Open VLD de kleinste fractie vormt, levert de partij nu de waarnemend burgemeester.