Als intersekse kind belandde Emmanuelle Verhagen (55) meermaals ongewild op de operatietafel. Met een theatermonoloog in het kader van de Intersex Awareness Week pleit de activist voor meer inspraak. ‘Een trauma kan je nooit meer wegsnijden.’

Of we hun levensverhaal volledig te horen zullen krijgen? ‘Neen, daarvoor is een trilogie nodig’, zegt Emmanuelle Verhagen lachend. Een taboe doorbreken, dat is wél de bedoeling van het theaterstuk De ...