Heropend KMSKA lokt 90.000 bezoekers in eerste maand

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) heeft tijdens de eerste maand van de heropening al 90.000 bezoekers mogen ontvangen. Het museum heropende in september na een sluiting van bijna elf jaar. Tienduizend van hen kwamen al langs op de eerste dag.

‘Het aantal bezoekers overtreft de verwachtingen’, zegt Carmen Willems, algemeen directeur van het KMSKA, op Radio 2. ‘Het is natuurlijk moeilijk om bezoekersaantallen te voorspellen omdat het museum elf jaar lang gesloten is geweest. We hoopten op 50.000 per maand, en het zijn er uiteindelijk, na één maand, 90.000 geworden.’

Volgens de algemeen directeur zijn er veel jongeren die in hun eentje langskomen. Eén op de vijf bezoekers is blijkbaar jonger dan 26. Al is er een mooie mix van leeftijden, en wordt er nog een groot aantal scholen verwacht de komende maanden.

Uit de collectie van 8400 objecten worden ruim 600 topstukken getoond in het museum. Dat lijkt veel, maar de presentatie blijft sober en ruim. Het parcours is losjes chronologisch, maar vooral thematisch opgesteld. Drie symboolwerken krijgen de volle aandacht: Fouquets Madonna in het oude gedeelte, het maskerschilderij De intrige van James Ensor voor het nieuwe, en De laatste dag van Alechinsky als scharnierpunt tussen oude en moderne kunst. Veel aandacht gaat naar beleving, met onder meer multimedia en virtual reality.