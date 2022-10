Klimaatactivist Jelle de Graaf was uitgenodigd bij het Nederlandse actualiteitsprogramma Jinek om te praten over de populaire ‘lijmtactiek’ waarmee activisten klimaatverandering onder de aandacht brengen. Hij haalde prompt hetzelfde kunstje uit in de studio.

‘Ik vind het niet echt heel sympathiek en beschaafd, maar het is blijkbaar de manier waarop jullie actie moeten voeren’, reageerde gelegenheidspresentator Beau van Erven Dorens kalm toen klimaatactivist Jelle de Graaf zich – ongestoord – zittend op de tafel met de handen had vastgelijmd.

Tijdens een reclameonderbreking ging het er iets actiever aan toe. Omstanders droegen het tafelblad een eindje weg en hielden het schuin. De lijm loste en De Graaf donderde er vloekend af.

How they removed the activist during the commercial break pic.twitter.com/d1vOoLxpbz — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) October 25, 2022

Aanleiding voor het gesprek met De Graaf waren de recente acties van klimaatactivisten in musea. Op 14 oktober kieperde er één soep tegen een schilderij van Van Gogh in de National Gallery in Londen. Afgelopen zondag gooiden activisten in een Duits museum aardappelpuree over een werk van Monet. In beide gevallen lijmden ze zich vast aan de muur. De beproefde methode genereerde veel aandacht en liet de schilderwerken zelf – die achter glas zaten – vrijwel onbeschadigd.

Aandacht genereerde de Graaf ook. Op Twitter gaan de reacties van ‘schandalig’ tot ‘klimaatheld’, maar ook de beschuldiging van opgezet spel en de mopjes zijn alomtegenwoordig op de microblogsite.