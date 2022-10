Ook Queens of the Stone Age komen naar Rock Werchter

Na Stromae, Arctic Monkeys en Muse heeft Rock Werchter een vierde naam bekendgemaakt. Queens of the Stone Age zullen op zondag 2 juli op de festivalweide optreden.

De Amerikaanse rockband had eigenlijk vorige zomer al moeten afzakken naar Rock Werchter, maar gaf toen verstek door een wijziging in hun tourschema. De laatste keer dat Josh Homme en co. op het podium van Werchter stonden, was in 2018. Rock Werchter 2023 vindt plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. Eerder aangekondigd: Stromae voor donderdag, Muse voor zaterdag en Arctic Monkeys voor zondag. De ticketverkoop start zaterdag.

De tickets worden overigens een pak duurder. Een vierdaags combiticket kost volgende ­zomer 292 euro. Dat is 26 euro meer dan dit jaar. De prijs van een dagticket stijgt ­minder fors: van 125 euro naar 127 euro. ‘Festivals staan niet buiten de normale wereld waar alles duurder wordt’, reageerde woordvoerster Nele Bigaré. ‘De kosten voor artiesten, ­materiaal en personeel liggen ­hoger dan vorig jaar. En we willen ook niet op kwaliteit inleveren.’