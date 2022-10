Twee agenten en een brandweerman gewond bij betoging tegen circulatieplan in Schaarbeek

Twee agenten en een brandweerman zijn gewond geraakt bij de betoging van dinsdagavond tegen het mobiliteitsplan Good Move in Schaarbeek. Dat meldt de betrokken politiezone Brussel-Noord. Tijdens enkele schermutselingen werden ook verschillende mensen opgepakt.

De betoging tegen de Good Move-plannen in de Berenkuilwijk ging van start op het Stephensonplein. Vervolgens trokken de misnoegde inwoners naar het Paviljoenplein. Daar moest de brandweer tussenkomen voor een klein brandje en besloten enkele manifestanten hen te bekogelen met eieren. Een brandweerman raakte daarbij gewond aan het oog.

Nadien trok de menigte naar het gemeentehuis op het Collignonplein, maar de politie moest nog tussenkomen toen enkele achtergebleven amokmakers in de straten rondom het Paviljoenplein bleven hangen om onrust te zaaien.

‘De balans is twee lichtgewonde politiemensen en negen aanhoudingen, waarvan drie gerechtelijk en drie bestuurlijk’, verklaart Olivier Slosse, korpschef politie Brussel-Noord.

Laatste fase ‘bevroren’

Het was dinsdag de tweede opeenvolgende dag van protest in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Inwoners van de Berenkuilwijk verzetten zich tegen het nieuwe circulatieplan dat maandag in werking trad. Intussen heeft het collegebestuur al beslist om het circulatieplan tot in maart 2023 te bevriezen en over te gaan tot overleg met de bewoners. De circulatieplannen in de Azaleawijk en de Koninklijke Sint-Mariawijk blijven wel van kracht.

‘We zijn ervan overtuigd dat iedereen een verbetering van de levenskwaliteit wil in zijn wijk. Onze wil is om een sociale samenhang te creëren via dialoog en niet door confrontatie. Onze wil is niet om het project te begraven, maar om in vijf maanden voor en tegen samen te brengen en een oplossing voor iedereen te vinden’, zei eerste schepen Vincent Vanhaleweyn (Ecolo) dinsdag aan Belga.