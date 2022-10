Na de middag veel kans op vrij zonnig en zacht weer

Woensdag verwachten we eerst wolkenvelden met eventueel ‘s ochtends vroeg nog wat lichte neerslag over het centrum en het oosten.

In de namiddag wordt het zonniger en zeer zacht met maxima van 15 of 16 graden op de Ardense hoogten tot 19 of 20 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 40 à 50 km/uur. Op het einde van de dag krimpt de zwak wordende wind naar het zuiden, meldt het KMI.

Woensdagavond en -nacht is een buitje in de Kuststreek niet uitgesloten. Elders is het vaak licht bewolkt met voornamelijk hoge wolkensluiers. Aan het einde van de nacht zijn er al wat meer middelhoge wolkenvelden over het westen van het land. De minima liggen tussen 9 en 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Donderdag zijn er soms wat meer wolkenvelden waaruit lokaal enkele buitjes kunnen vallen, maar stilaan ontstaan er brede opklaringen vanaf de Franse grens. Het wordt erg zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 17 tot 20 graden in de Ardennen en van 20 tot 22 graden elders. De matige zuidoostenwind ruimt naar het zuiden.