Nabij het stadje Bachmoet dringt het Oekraïense leger de beruchte Russische ‘privémilitie’ Wagner terug. Dat is slecht nieuws voor Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, die zich opwerpt als luide hardliner.

Sommige elementen in de Russische militaire strategie blijven ­omgeven met mysterie. In mei en juni verloor Moskou vele duizenden soldaten in zijn ­volgehouden frontale offensieven in de provincie Donetsk ...