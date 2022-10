‘Musk wil overname Twitter vrijdag afronden’

De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil de overname van het sociaal netwerk Twitter vrijdag afronden. Dat heeft hij volgens het persbureau Bloomberg beloofd tijdens een videoconferentie met bankiers die hem helpen om de deal gefinancierd te krijgen.

De banken, geleid door Morgan Stanley, zullen Musk zowat 13 miljard dollar lenen van de 44 miljard dollar (54,2 dollar per aandeel) die hij voor Twitter op tafel moet leggen. De financieringsovereenkomst staat op het punt ondertekend te worden, zegt Bloomberg. Dat is een van de laatste stappen vooraleer het geld effectief naar Musk wordt gestuurd.

Eerder raakte ook bekend dat Musk driekwart van de huidige medewerkers op straat wil zetten. Dat schreef de Amerikaanse krant The Washington Post donderdag op basis van gesprekken met ingewijden en documenten. De directie van Twitter wilde voor Musk aanbood het bedrijf te kopen al flink in de loonkosten snoeien: tegen het einde van volgend jaar zouden die met 800 miljoen dollar (819 miljoen euro) gedaald moeten zijn.

Musk bood in april aan om het sociale medium Twitter voor 44 miljard dollar te kopen, maar besloot een paar maanden later dat toch niet te doen. Hij zei dat de berichtendienst hem had voorgelogen over het aantal geautomatiseerde accounts dat op het netwerk actief is. Nadat het bedrijf hem voor de rechter sleepte, kwam Musk alweer terug op zijn beslissing. Begin oktober liet hij weten dat hij Twitter toch zou kopen voor het aanvankelijke bedrag.