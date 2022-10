Geen nieuwe besmettingen met apenpokken vastgesteld: ‘We moeten alert blijven’

Voor het eerst sinds de wereldwijd uitbraak van de apenpokken zijn er in ons land een week lang geen nieuwe gevallen meer vastgesteld. ‘Dit is heel goed nieuws, maar de vraag zal zijn hoe het evolueert’, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

De officiële Sciensano-cijfers die dinsdag zijn vrijgegeven, tonen 785 vastgestelde besmettingen met de apenpokken. Dat is hetzelfde aantal als vorige week. Voor het eerst sinds mei zijn er in ons land dus geen nieuwe gevallen van de apenpokken vastgesteld.

Zeer goed nieuws, vindt viroloog Steven Van Gucht. Hij verklaart het terugdringen van het aantal gevallen door de combinatie van minder (internationale) evenementen, extra immuniteit door besmetting en vaccinatie, maar ook door toegenomen voorzichtigheid in de gemeenschap met het grootste risico: die van mannen die seks hebben met mannen (msm).

Maar de viroloog waarschuwt ook. ‘Het is niet zeker dat het voorgoed gaat verdwijnen. Op korte termijn kunnen we misschien nog enkele gevallen tegenkomen, maar vooral richting het voorjaar moeten we alert blijven, wanneer de evenementen opnieuw toenemen. Ik hoop nog op immuniteit, en gevallen kunnen makkelijk vermeden worden met de nodige awareness.’

‘Maar nieuwe gevallen kunnen geherintroduceerd worden, vanuit Afrika, waar mogelijk voortdurend een lage circulatie is vanuit dierlijke bronnen. Of vanuit msm-netwerken, zeker in landen waar er een taboe heerst op msm. Daar vallen uitbraken veel moeilijker in te dijken. We hopen dat we het virus helemaal wegkrijgen, al moeten we de situatie daar dan ernstiger nemen.’

Van Gucht benadrukt ook dat het virus kan veranderen. ‘Het is theoretisch, maar hoe meer het virus zich kan verspreiden, des te groter de kans op mutaties, die besmettelijker kunnen zijn.’