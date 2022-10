Ik ben gehackt en ik voel me bloot. En schuldig

Collega Kaat Schaubroeck heeft het vlaggen: ze is vorige week gehackt. Een vies gevoel. Ze voelt zich beslopen, bedreigd, uitgekleed. En naast de angst (zeg maar paniek) is er ook dat ellendige gevoel: dat je het zelf gezocht hebt. Veel te slordig met paswoorden, veel te zorgeloos geleefd.

Ik had op sommige dagen misschien een andere naam gewild. Iets wat makkelijker te schrijven was en waarbij ik ook niet om de haverklap hoefde te zeggen: officieel is het Catelijne met een C. Maar Charlie Babez heb ik nooit willen zijn. Dat werd mijn nieuwe naam op Instagram toen een hacker er inbrak en mijn account kaapte. Waarna hij 48 uur lang overal leek te zitten, al mijn accounts probeerde te resetten en me uiteindelijk ook een mail in schabouwelijk Engels stuurde, vanuit mijn eigen mailbox. Dat ik waarschijnlijk al gemerkt had dat ik gehackt was, dat hij ‘alles’ over mij wist (mijn eigen paswoord gaf hij mee ter illustratie), dat hij mij wel zou krijgen als ik de politie verwittigde en dat ik hem 400 dollar in bitcoins moest overmaken, of anders.

Anders zou hij bijvoorbeeld aan iedereen vertellen dat ik naar porno keek en de vuile filmpjes die ik maakte publiek zetten. Achteraf gezien stond er in die mail een hoop onzin, waar ik eens goed om had moeten lachen. (Welke vuile filmpjes, bijvoorbeeld? Die van de kittens in de tuin?) Maar ik was panisch. Ik voelde mij uitgekleed, beslopen, bedreigd. Ik had het gevoel dat er iemand in mijn leven zat te roefelen, en ik kon nauwelijks inschatten waar dan precies, of wat ik allemaal kwijt kon raken. Het Instagramaccount was het minste van mijn zorgen. Ik had 130 volgers en een foto van een schaap met een kerstmuts op. Maar hij zat dus blijkbaar ook in mijn mails? Kon hij in mijn documenten in de cloud? Kon hij aan mijn rekeningen? Ik heb geen wild online leven, maar hoe dan ook raakt dat aan alles wat je hebt en doet. En je wil niet dat iemand ‘alles’ kan zien.

En er was nog iets. Een zinnetje dat wrong. Aan het eind van zijn mail schreef de hacker: ‘Misschien een kleine tip: probeer je paswoorden eens wat beter te beveiligen, het was echt héél makkelijk om bij je in te breken.’ En dat was natuurlijk zo. Ik had jaren artikels over hackers zien verschijnen, en ze altijd min of meer genegeerd, omdat ik dacht dat het toch niet over mij ging. Ik was niet interessant, wat zouden die nu bij mij komen zoeken. En bovendien: ik klikte nergens op. Nooit zou ik achteloos een paswoord intikken, of me laten vangen aan zo’n Messengerbericht met: herinner je je deze foto nog? (Dat maakte trouwens ook dat ik een halve dag alle waarschuwingen van Facebook en Microsoft in de wind sloeg, omdat ik dacht dat dàt nu net een hacker was.)

Steegjes

Ik had maar één sterk wachtwoord voor alle privé-accounts, en eentje voor alles van het werk. Ja, dat was makkelijk voor mij. En zeker ook voor de hacker. Ik was te zorgeloos geweest. Het was alsof ik jaren door gore steegjes had gelopen met mijn handtas wijd open. Intussen weet ik dat er massa’s paswoorden en mailadressen op het darkweb circuleren. Dat je niet alleen moeilijke paswoorden moet kiezen, maar ze ook echt moet diversifiëren. Desnoods met een lijstje naast je bed, de kans is haast onbestaande dat een hacker van waar ook ter wereld komt inbreken om dat even in te kijken. Toen mij dat allemaal werd verteld, voelde ik me een wandelend cliché: vrouw van in de vijftig, naïef, knoeier van formaat. En ik schaamde me. Ik begon het hacken persoonlijk te nemen: niet alleen mijn accounts werden gehackt, ik was het ook.

Toen ik min of meer alle paswoorden had gereset, en een nieuw Instagramaccount had aangemaakt, bleef de hacker nog een week proberen. Ik sliep op dat moment nauwelijks nog, omdat ik voortdurend checkte of ik nog wel overal ‘ik’ was. Even naar Instagram, naar Facebook, Onedrive, dan weer naar mijn mailbox. Was hij daar nog? Maar er gebeurde gelukkig ook iets wat troost bracht, en uiteindelijk gemoedsrust. Telkens als ik het verhaal vertelde, hoorde ik van anderen die ook gehackt waren. Vrienden lieten me weten dat ook zij maar één paswoord hadden. Of zelfs een vakje in hun mailbox met de naam ‘paswoorden’. Ook mediaredacteur Dominique Deckmyn, onze Technocraat, die dit weekend trouwens een concrete handleiding meegeeft voor al wie gehackt wordt, was ooit al slachtoffer.

‘Voort-du-rend’

‘Hackers zijn de nieuwe struikrovers’, zeiden ze bij de politie. Er zat een soort berusting in die woorden. ‘Het gebeurt voortdurend, mevrouw. Het kan ons allemaal overkomen.’ Het had niet veel zin om aangifte te doen, omdat er toch niks gestolen was en omdat ze niets voor mij konden doen. Maar ik was zo beroofd van al mijn rust dat ik op zijn minst in de statistieken wilde. Omdat we er dan op termijn misschien minder een individueel probleem van maken waar individuele mensen zich in stilte verschrikkelijk rot over voelen.

Ik denk dat de angst nog wel een tijdje in mijn lijf zit. Maar ik kan intussen wel iedereen omhelzen die me overtuigde om het níét persoonlijk te nemen. Verder zie ik dat nogal wat mensen aan wie ik mijn verhaal heb verteld momenteel met hun paswoorden in de weer zijn. Doe dat vooral ook een keer. Maar weet: als het misgaat, dan is het niet uw schuld. Uw rokje was niet te kort, uw naïviteit verdient geen straf. Echt niet.

