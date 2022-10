Sky ECC-onderzoek doorstaat de eerste proceduretest

De advocaten van drie mannen die in februari vorig jaar de opdracht gaven om een aanslag met een brandbom te plegen tegen het huis van een havenarbeider, probeerden het Sky ECC-onderzoek onderuit te halen. Maar ze vingen bot.

De Antwerpse drugscrimineel Mohammed C., ook gekend als ‘De Algerijn’, is woensdag veroordeeld tot zes jaar cel voor het plegen van een aanslag op 18 februari 2021 met een brandbom op de woning van een havenarbeider in Deurne. C. was zelf niet aanwezig op de zitting. Zijn officieel adres is tegenwoordig in Dubai, maar hij zit in Marokko in de cel te wachten op uitlevering aan ons land.

De zaak was vooral symbolisch van groot belang. De advocaten van de vier verdachten waren er in maart van dit jaar in geslaagd de zaak te laten uitstellen, onder andere omdat ze van oordeel waren dat het openbare ministerie onvolledige gegevens uit de kraak van Sky ECC had toegevoegd aan het dossier.

Sky ECC was het onkraakbaar geacht berichtensysteem waar de onderwereld tot maart 2021 mee communiceerde voor het regelen van alle louche zaken. Maar op het tijdstip van de aanslag in Deurne hadden de speurders het systeem gekraakt en konden ze live meeluisteren. Uit de onderschepte communicatie bleek volgens de speurders dat Mohammed C. achter de aanslag zat.

De Algerijn ontkende echter dat hij de gebruiker was van het geëncrypteerde telefoontoestel of ‘pin’ waarmee de opdracht werd gegeven.

Zijn advocaat Sam Vlaminck vroeg daarom dat het federaal parket het hele Sky ECC moederdossier zou voegen met daarin vele duizenden pins, zodat hij zelf zou kunnen nagaan of het onderzoek correct gevoerd werd en of het wel degelijk om de pin van C. ging.

Disproportionele inbreuk

In verschillende van de tientallen SKY ECC-zaken vragen de advocaten systematisch de voeging van het hele grote moederdossier. Naar eigen zeggen om op die manier na te kunnen gaan of het OM stukken die hun cliënt vrijpleiten niet achterhoudt.

Het Openbaar Ministerie weigert dat omdat volgens hen het ‘moederdossier’ een zeer grote hoeveelheid communicaties bevat tussen partijen die niets te maken hebben met dit strafdossier. Volgens het OM is het voegen van al deze gegevens een disproportionele inbreuk op de privacy van deze personen en bovendien een schending van het geheim van het onderzoek. De rechter volgde hen daarin.

Een ander belangrijk procedure-argument van de advocaten was dat de speurders een onwettige ‘phishing expedition’ zouden gedaan hebben, waarbij ze via het SKY ECC-onderzoek veel gegevens binnenhaalden maar slechts een aantal strafbare. Maar de rechter veegde ook dat argument van tafel. Volgens hem gaat het om een zeer gerichte onderzoekstechniek, met name het onderscheppen en het ontsleutelen van de communicatie gevoerd via de Skytoestellen en Sky-applicatie, die veel criminele feiten aan het licht heeft gebracht.

De rechter vond het bewezen dat C. de opdracht had gegeven voor een aanslag tegen een havenarbeider. Twee kompanen kregen drie en vijf jaar cel, een vierde – de vermoedelijke uitvoerder – werd vrijgesproken.