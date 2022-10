‘Bellingcat’ ontmaskert Russische eenheid achter raketaanvallen

Een collectief van onderzoeksjournalisten heeft aan de hand van gelekte arbeids- en telefoongegevens van Russische militairen ontdekt wie mee verantwoordelijk is voor de aanvallen op Oekraïense burgerdoelen en elektriciteitscentrales. Een lid gaf zelfs informatie vrij over de vluchtroutes van de raketten en stuurde enkele foto’s van zijn commandant door.

Na een onderzoek van zes maanden identificeerde Bellingcat, samen met zijn onderzoekspartners The Insider en Der Spiegel, tientallen Russische militaire ingenieurs die de recente raketaanvallen op Oekraïne uitvoerden. De eenheid opereerde vanuit locaties in Moskou en Sint-Petersburg en maakt deel uit van de generale staf van de Russische strijdkrachten. De hoofdonderzoeker van de Rusland-afdeling van Bellingcat, Christo Grozev, spreekt daarom van remote control killers. De meeste leden zijn jonge mannen en vrouwen met een achtergrond in de IT- of de computergamesector. Twee van hen vormen zelfs een gehuwd koppel.

De onderzoeksgroep contacteerde de leden met de vraag of ze hun deelname wilden bevestigen of ontkennen. Slechts twee leden bevestigden dat ze deel uitmaken van het team. Een lid gaf informatie vrij over de programmatie van de vluchtroutes van de raketten en bezorgde zelfs enkele foto’s van zijn commandant, luitenant-kolonel Igor Bagnyuk, net als een groepsfoto van de leden.

Een kapitein beweerde dat hij ‘een zelfstandige loodgieter’ is, hoewel hij in een militair uniform met insigne in een groepsfoto verschijnt met de rest van de leden. Een lid dat werd gevonden via de telefoongeschiedenis van Bagnyuk, beweerde dat hij op een boerderij werkt en bood aan om uitleg te geven over ‘het slachten van een varken of het plukken van een kip’.

Na het bekijken van gelekte arbeids- en telefoongegevens van duizenden afgestudeerde Russische militaire ingenieurs ontdekten de onderzoeksjournalisten dat sommigen van hen voor de bewuste eenheid werkten. Ze stonden ook allen geregistreerd op hetzelfde adres, dat van de algemene staf van de Russische strijdkrachten. Een analyse van 126 telefoongesprekken van 24 februari tot eind april 2022 toonde een correlatie aan tussen de Russische raketaanvallen in Oekraïne en inkomende gesprekken vooraf die afkomstig waren van een specifiek nummer van luitenant-kolonel Igor Bagnyuk.

Bellingcat is een platform voor onderzoeksjournalistiek, opgericht door Eliot Higgins. Het netwerk is gespecialiseerd in factchecking en werd wereldwijd bekend door onthullingen over de Syrische burgeroorlog en de MH17-ramp.