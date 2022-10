18-jarige op step zwaargewond na aanrijding met bus

Een 18-jarige man is dinsdagavond zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De man stak de straat over en werd daarbij gegrepen door een bus die op de trambedding reed.

Het ongeval gebeurde rond 16u. ‘Een 18-jarige man op een step reed staduitwaarts op de Turnhoutsebaan’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Iets voorbij de Roma stak de man de straat over. Daarbij werd hij gegrepen door een bus op de trambedding. Mogelijk had de man niet of onvoldoende gekeken bij het oversteken.

‘Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis’, zegt Bruyns nog. Mogelijk verkeert hij in levensgevaar. Door het ongeval was het tramverkeer korte tijd versperd tot de bus onder politiebegeleiding van de trambedding reed.