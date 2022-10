Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Weg licht

Vandaag was het zover. Het licht ging een beetje uit tussen 11.09 en 13.00 uur. Geen defecte kerncentrale of sabotage, maar gewoon de maan die wat voor de zon kwam hangen. Een spektakel dat N-VA’ers Bart De Wever en Theo Francken samen bewonderden vanop het Antwerpse stadhuis. Deze afspraak met de geschiedenis hebben de heren dus alvast niet gemist. ‘Theo Francken op bezoek en de zon verdwijnt,’ zo grapte De Wever op Instagram over hun moment samen, inclusief speciale eclipsbril, dat spreekt.

Voetbal boven

Jean-Michel Javaux wordt bestuurslid bij voetbalclub Standard. De club meldt in een persbericht ‘erg trots’ te zijn ‘om te zien dat een dergelijke persoonlijkheid met zoveel ervaring zich bij de raad van bestuur voegt om zijn lokale verankering te versterken.’ Javaux wordt omschreven als een ‘Luikse politieke en economische figuur’. Dat is een nogal vage omschrijving voor een voormalig covoorzitter van Ecolo en huidig burgemeester van Amay. Javaux is ook al voorzitter van de raad van bestuur van het Luikse investeringsfonds Noshaq.

Meer rood dan groen

Javaux is, net als zijn hele familie gedurende meerdere generaties, een zeer groot supporter van de Luikse eersteklasser. Hij niet alleen trouwens. Het bericht van de nieuwe ‘transfer’ werd op Twitter meteen geliket door Björn Rzoska (Groen), nog zo’n groene met een rood hart. En er zijn natuurlijk nog politici die houden van het spelletje. Zo leidt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de amateurclub Royal Francs Borains. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) zetelt in de raad van bestuur van RSC Anderlecht. En Vlaams parlementslid en voormalig Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) zit in het bestuur van voetbalclub Antwerp. Ex-ondervoorzitter van de N-VA, Lorin Parys, werd zelfs ceo van de Pro League. Dat wordt uitkijken naar de aanpak van het fiscaal voordeelregime van het voetbal in de grote fiscale hervorming.

She’s back (bijna)

Vlaams viceminister-president en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) laat via haar kabinet weten aan de beterhand te zijn.‘Na overleg met haar arts is beslist dat ze opnieuw aan de slag gaat vanaf 14 november, als de evolutie zich positief verder zet.’ De CD&V-minister kondigde begin oktober aan dat ze op doktersadvies vier weken moest rusten. ‘Soms ga je te lang en te diep in het rood’, zei de minister toen in een post op sociale media. Ze was toen net voordien ook onwel geworden tijdens de begrotingsonderhandelingen. De voorbije weken liet de minister zich vervangen door haar collega-ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns.