Elke leerling en elke leerkracht een laptop. Dat was de inzet van de Digisprong in het onderwijs. Een jaar na de start ervan, blijkt dat louter laptops toeschuiven niet volstaat.

De weg naar een digitale wereld is voor het gros van de scholen nog erg lang. De digisprong – het ambitieuze project van bijna 400 miljoen euro in het onderwijs om de digitale achterstand weg te werken – werpt zijn vruchten nog niet af. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse onderwijsinspectie bij 7.500 directeurs, leraren, leerlingen en ouders en de Eduscan, een bevraging bij 500 directeurs, leraren en ICT-verantwoordelijken door Econocom, een private speler.

Een van de belangrijkste vaststellingen is dat laptops of andere devices door de meeste scholen onderbenut worden. 55 procent geeft aan dat ze de laptops nauwelijks gebruiken. 18 procent gebruikt ze niet, 37 procent een paar keer maand. In het rapport van de onderwijsinspectie zegt de helft van de directeurs dat zijn of haar schoolteam onvoldoende kennis heeft over de mogelijkheden om digitaal les te geven.

‘Over leerjaren en vakgroepen heen zien we dat leraren ICT meestal heel eenvoudig inzetten’ zegt Amy Quintelier van de onderwijsinspectie. ‘Informatie opzoeken, leerstof verwerken: dat gebeurt. Maar voor andere vaardigheden, zoals leren communiceren of eigen vorderingen opvolgen, wordt amper digitaal gewerkt.’

‘De laptop is nog te veel een glazen boek’, zegt Bert Smits van Schoolmakers, een organisatie die scholen begeleidt. ‘Leerkrachten lezen eens een tekst op de laptop in plaats van het boek. Maar dat is niet doordacht digitaal gaan. Hetzelfde met scholen die leerlingen boven op de laptop een dure rekenmachine laten kopen.’

Laptop thuis

Bijna acht op de tien leerkracht geeft in de Eduscan aan geen hulp te krijgen om digitaal te leren lesgeven. Een groot pijnpunt is dat er amper een visie is om te digitaliseren. Bovendien merkt de onderwijsinspectie op dat het aanbod vaak niet is afgestemd op de behoeftes. Ook op school is dat het geval. ‘Leerkrachten hebben nood aan didactische ondersteuning. Vandaag krijgen ze vaak alleen technische ondersteuning’, zegt Quintelier.

Het is moeilijk om algemene conclusies te trekken over het Vlaamse onderwijs op basis van het onderzoek. Er wordt overal gedigitaliseerd, alleen niet in hetzelfde tempo. ‘Het is voor scholen ook één van de vele ballen die ze in de lucht moeten houden’, nuanceert Quintelier. ‘Scholen hebben tien prioriteiten. Van achterstanden wegwerken tot moderniseren.’

• ‘Dat voorgekauwde invullen moet eruit. De les is een creatief proces’

‘Ik zie twee bewegingen’, zegt Smits. ‘Een heel grote groep heeft holderdebolder het gekregen geld opgebruikt. Door zo snel te schakelen, stonden de scholen vaak niet stil bij hoe ze de toestellen willen inzetten en waar de school binnen drie jaar wil staan. Een andere groep heeft wel doordacht gehandeld, en niet onmiddellijk in hardware geïnvesteerd, maar ook in leraren en processen.’

Elke school heeft de autonomie om middelen volgens eigen inzicht in te zetten. Dat maakt dat sommige leerlingen – volgens de onderwijsinspectie zo’n kwart – de laptop niet mee naar huis mogen nemen. Vaak zijn die pc’s eigendom van de scholen, en huren leerlingen de toestellen. In andere situaties worden laptops aangekocht door ouders (en krijgen ouders een korting op de schoolfactuur). Volgens de inspectie zorgen sommige scholen er ook voor dat elke leerkracht laptops kan reserveren voor klassen – zonder eigenaarschap.

Ongelijkheid

Nu de eerste fase achter de rug is, moet er volgens Ilse Mariën, professor bij imec-SMIT verbonden aan de VUB, de komende twee jaar stabiliteit komen. ‘Er moet binnen scholen, en over scholen heen, naar uniformiteit worden gezocht. Hoe gaan we om met Smartschool of hoe gaan we digitaal lesgeven? En hoe gaan we op lange termijn duurzaam om met het ICT-materiaal dat werd verdeeld? Als ik bijvoorbeeld zie dat Smartschool nog niet gebruiksvriendelijk is, dan is er zeker verbetering mogelijk.’

Een blijvend aandachtspunt is gelijke kansen creëren. Zo blijkt uit de bevraging van de onderwijsinspectie dat 62.5 procent van de leerlingen in de derde graad beroepsonderwijs de laptop op school moet laten. ‘Net die doelgroep heeft vaak thuis geen of geen eigen laptop’, zegt Quintelier. ‘Scholen moeten dus weten dat die jongeren het mogelijk moeilijker hebben en daar aandacht voor hebben.’

Gelijke kansen moeten overal een aandachtspunt zijn, benadrukt Mariën. ‘Het idee leeft nog altijd dat alle jongeren mee zijn. Dat is niet zo. Het is ook niet zo dat kwetsbare jongeren per se niet mee zijn. Of sociaal bevoorrechte leerlingen wel. Ook de zogenaamd sterkere jongeren hebben problemen met platformen, zoals Smartschool.’ Ze doet ook een oproep om de ouders te betrekken bij de digitale evolutie op school. ‘Die groep wordt vandaag vergeten in de Digisprong. We mogen er niet van uitgaan dat ouders sowieso digitaal geschoold zijn.’