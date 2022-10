Sancties voor sociale huurders die te groot wonen

Door sociale huurders te beboeten wil Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) hen aanmoedigen om te verhuizen naar een kleinere woning.

Op de wachtlijsten voor sociale woningen stonden eind 2021 zo’n 182.000 kandidaat-huurders. Vooral grotere gezinnen staan langer op de wachtlijst, door het beperkte aanbod aan grotere sociale woningen. Gezinnen met minstens drie gezinsleden vormen veertig procent van de huurders op de wachtlijst.

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) verstrengt daarom vanaf oktober volgend jaar de regels die sociale huurders ertoe aanzetten om te verhuizen. De woning van een koppel sociale huurders zal al als onderbezet gelden vanaf drie in plaats van vier slaapkamers. Op die manier stijgt het aantal onderbezette woningen van bijna 14.000 naar 20.484 sociale huurwoningen.

Sociale huurders die in een te grote woning wonen en al twee keer weigerden om te verhuizen, zullen gemiddeld 57 euro per kamer en per maand moeten betalen, in plaats van 32 euro vandaag. Gezinnen die geen ‘eeuwig’ maar een tijdelijk huurcontract hebben, voorlopig een minderheid, riskeren zelfs dat hun contract na afloop van hun contract van negen jaar niet wordt verlengd.

‘We moeten ervoor zorgen dat de juiste sociale woningen bij de juiste mensen terechtkomen. Ik vind het niet te rechtvaardigen dat een gezin van vijf geen woning vindt omdat koppels zonder kinderen weigeren te verhuizen’, zegt Diependaele.

De kans dat sociale huurders een aanbod wordt gedaan om te verhuizen, stijgt ook. Niet alleen is het aanbod aan kleinere sociale woningen groter. Bovendien besliste Diependaele dat de straal waarin sociale huurders een nieuwe woning op hun maat kunnen krijgen, wordt verruimd van vijf naar vijftien kilometer, zodat er hen ook makkelijker een andere aanbod gedaan kan worden.

Diependaele krijgt kritiek omdat hij de trage aanbouw van nieuwe sociale woningen compenseert met een strenger beleid voor sociale huurders. Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De maatregel stoot op scherpe kritiek. ‘Wat een slecht beleid’, reageert Groen-Parlementslid Celia Groothedde Ledoux. ‘In plaats van sociale woningen te bouwen, gaat Diependaele die mensen weer eens controleren en pesten.’ Volgens Vlaams Belang getuigt de beslissing van ‘een totaal gebrek aan empathie voor onze ouderen’. de partij verwijst naar het gezegde dat je een oude boom niet verplant.

Ook professor Sociaal Beleid Wim Van Lancker (KULeuven) waarschuwt voor de gevolgen. ‘Sociale huisvesting wordt pas een sociale lift als ze stabiliteit biedt, niet als bewoners bij elke verandering in hun gezin, werk of inkomen hun woning onder dwang moeten verlaten’, schrijft hij op Twitter. ‘Zo hou je mensen klein.’