Beroep basketster Brittney Griner, Rusland bekendste krijgsgevangene, verworpen

Een Russische rechtbank heeft het beroep van basketster Brittney Griner verworpen. De Amerikaanse moet dus langer in de cel blijven.

Griner werd in augustus veroordeeld tot negen jaar cel voor het bezit van cannabisolie. De rechtbank verwierp haar beroep en noemde de straf ‘fair’.

Alexander Boykov, de advocaat van Griner had gepleit dat ‘geen enkele rechter met de hand op het hart kon beweren dat negen jaar celstraf in overeenstemming was met de Russische wet.’

Griner was in februari aangehouden op een luchthaven in Moskou met 0,7 gram cannabisolie in haar bezit. Ze pleitte dat dat was om medische redenen. Griner was naar Rusland gereisd om daar te spelen in een periode dat competitie in de Verenigde Staten een break had.

In Rusland is cannabis zowel voor recreatieve als medische doeleinden verboden, maar Griner zei dat ze na haar vakantie van twee weken in de VS te haastig haar koffers had ­gepakt en slordig was geweest. ‘Het was een vergissing’, zei ze op haar proces.

In een reactie noemt Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, de hoorzitting ‘een nieuwe schijnprocedure’, waardoor Griner ‘onwettig blijft vastgehouden in onaanvaardbare omstandigheden’. ‘President Biden heeft heel duidelijk gesteld dat Brittney meteen vrijgelaten moeten worden’, aldus Sullivan. Hij benadrukt dat de regering-Biden zich blijft inspannen om de basketster naar huis te brengen.