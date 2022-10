Podcast | Veel dollars en giftige advertenties: geld bepaalt wie de midterms wint

Over een paar weken staan in de VS de midterms op de agenda. Het zijn erg belangrijke verkiezingen, want na 8 november weten we of de democratische president Joe Biden nog op een meerderheid kan blijven rekenen in het parlement. Of winnen de Republikeinen en wordt de armslag van de president drastisch beperkt? Een ding is zeker: het zijn de duurste midterms ooit.