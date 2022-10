Personeel ‘Thuis’ legt het werk neer

Er is een spontane staking uitgebroken bij de medewerkers van Thuis. Zowel in de opnamestudio in Leuven als op de buitenlocaties heeft het personeel het werk neergelegd omdat medewerkers niet tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de VRT bij een extern productiehuis aan de slag kunnen. Dat laat ACOD-VRT weten.

De staking bij Eén-soap Thuis komt er nadat de VRT-directie het personeel van Thuis vanochtend had ingelicht over de sociale voorwaarden in het transformatieplan. De conclusietekst van het transformatieplan wordt deze namiddag voorgesteld aan de rest van het VRT-personeel. In het plan staat onder meer dat Thuis wordt uitbesteed aan een extern productiehuis.

‘Normaal gezien waren er de hele dag opnames, maar gisteren is er beslist om deze voormiddag niet te draaien, omdat de directie zou langskomen. Na dat gesprek zouden de opnames hervat worden. Dat is niet gebeurd, eerst op buitenlocaties, en later ook in de tv-studio Manhattan in Leuven’, zegt Michelle Grauss, voorzitter van ACOD-VRT.

Een van de mensen die deze namiddag het werk neerlegden, is Philippe Van Horebeek, director of photography bij Thuis. Hij is misnoegd. ‘Toen het transformatieplan in april werd voorgesteld, werd ons beloofd dat we bij een extern productiehuis dezelfde arbeidsvoorwaarden zouden krijgen: alleen het logo op onze loonbrief zou veranderen. Maar uit het gesprek vanochtend blijkt dat we een compleet ander werkstelsel en andere arbeidsvoorwaarden krijgen. De directie liet ons vanochtend ook weten dat er twee productiehuizen in de running zijn die Thuis kunnen maken, maar om welke bedrijven het gaat, mochten we niet weten. Ook het gebrek aan informatie stoort.’

VRT-woordvoerder Bob Vermeir ontkent dat er een staking is bij Thuis. ‘De opnames zijn gewoon een paar uur stilgelegd zodat iedereen kan nadenken over de conclusietekst van de directie.’

ACOD wijst af

Enkel de socialistische vakbond ACOD kon al over de tekst overleggen met zijn achterban: ACOD wees het plan bijna unaniem af en eist bovendien sociale bemiddeling. ‘Als ACOD-VRT doen wij al zeker mee met de nationale staking van 9 november’, zegt Grauss. ‘Over bijkomende acties zullen we ons deze week beraden, samen met de twee andere vakbonden.’

Die twee andere vakbonden bij de VRT, ACV en VSOA, hebben nog geen tijd gehad om te overleggen met hun leden. ACV legt het plan woensdag voor aan zijn achterban, VSOA pas donderdag. ‘Het getuigt van weinig respect dat de directie al over haar plan communiceert met het personeel en de pers nog voor de vakbonden aan hun leden hebben kunnen communiceren’, zegt Grauss. ‘Het is helaas symptomatisch voor de manier waarop ceo Frederik Delaplace zijn plan er door wil rammen. Delaplace neemt het sociaal overleg niet serieus.’

‘We zijn niet blij met deze timing van de VRT-directie’, zegt Carlos Van Hoeymissen van het ACV-VRT. ‘Dat ze nu al communiceert over het plan terwijl we het nog moeten voorleggen aan onze leden, maakt het moeilijk om op een serene manier te onderhandelen.’

De VRT verdedigt de snelle communicatie met het personeel. ‘We willen ook mensen van de VRT die niet aangesloten zijn bij een vakbond informeren over de conclusietekst van het transformatieplan. We vinden het transparant om iedereen op hetzelfde moment de tekst te laten bekijken’, zegt Bob Vermeir.

Met de presentatie van deze conclusietekst eindigen de onderhandelingen met de vakbonden in ieder geval niet. Op 7 november worden de adviezen van de vakbonden formeel bekendgemaakt, op 21 november worden de drie vakbonden vervolgens op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon verwacht om hun advies te geven aan de Vlaamse regering. Tot de raad van bestuur van de VRT het plan bekrachtigt, kan er onderhandeld worden tussen vakbonden en directie. Voorlopig is die raad van bestuur ook gepland op 21 november.