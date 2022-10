Truss neemt afscheid van Downing Street 10

Engeland heeft zijn regeringswissel achter de rug. Liz Truss bood kort voor de middag haar ontslag aan als premier. Nadien had Rishi Sunak een afspraak bij koning Charles en zou hij zijn eerste toespraak als premier houden.

Vanochtend hield Liz Truss haar laatste kabinetszitting, voor ze naar koning Charles trok om daar officieel het ontslag van haar regering aan te bieden. Bij het verlaten van Downing Street 10 moesten de ministers dus afwachten of zijn een plek zouden krijgen in de regering van Rishi Sunak. Verwacht wordt dat de nieuwe premier de samenstelling daarvan vandaag nog bekendmaakt.

Truss hield bij het verlaten van haar ambtswoning een korte toespraak, in het gezelschap van haar man en haar dochters. ‘We hebben, ook in een korte periode, als regering dringend en beslissend gehandeld’, ze ze. ‘We hebben duizenden bedrijven gered van een faillissement, we voerden lagere belastingen in om de Britse bevolking toe te laten om meer te doen.’

‘Ik wens Rishi Sunak alle succes toe’, zei Truss. ‘Ik zal hem steunen al zal dat vanuit de achtergrond zijn. Laat me duidelijk zijn: er staat op dit moment één kwestie voorop en dat is Oekraïne. Dat moet zo blijven.’

Sunak had eerder op de dag laten weten dat er zeker geen nieuwe algemene verkiezingen komen, ook al was daartoe opgeroepen. Voorlopig houdt hij vast aan 31 oktober om zijn fiscale hervormingen voor te stellen al wordt een uitstel niet uitgesloten.

Later meer.