Serena Williams: ‘Ik ben nog niet met pensioen’

41 is ze, tennisspeelster Serena Williams. Op de US Open, het laatste Grandslamtoernooi van 2022, zou ze haar laatste toernooi spelen. Maar plots lijkt Williams daar niet meer zo zeker van.

Serena Williams deed haar uitspraken in San Francisco waar ze praatte over haar investeringsmaatschappij ‘Serena Ventures’. Het was haar eerste openbare optreden sinds haar uitschakeling op de OS Open, wat werd gezien als het laatste tennistoernooi uit haar carrière. Daar had ze zelf nadrukkelijk op gehint.

‘Ik ben helemaal niet met tennispensioen’, zei ze evenwel in San Francisco. ‘De kans dat ik terugkeer is zeer groot. Wie wil, kan bij me thuis komen kijken, ik heb daar een tennisterrein liggen.’

‘Het voelde bijzonder raar aan om dat plein op te stappen en te beseffen dat dat niet was om me voor te bereiden om een competitie’, zei Williams. ‘Het leek de eerste dag van mijn nieuwe leven, maar eerlijk gezegd, het voelde raar aan.’

Opmerkelijk nog: de sponsoringdeal tussen sportmerk Nike en Williams blijft lopen, ook na haar ‘afscheid’.