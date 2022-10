Acht maanden na het begin van de Russische invasie heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski de oorlog ‘een mislukking over de hele lijn’ voor Rusland genoemd. Volgens hem is de militaire invloed van het land uitgedoofd. Dat zei hij in een nachtelijke toespraak.

Rusland viel vorige week herhaaldelijk de Oekraïense infrastructuur aan met raketten en drones, waardoor de elektriciteit- en warmtevoorziening ernstig beschadigd werd. Ook de hoofdstad Kiev werd gebombardeerd. ‘Oekraïne breekt het zogenaamde op een na sterkste leger ter wereld’, reageert Zelenski. ‘In Rusland wordt het gevoel van een nederlaag sterker.’

‘Ooit had het land politiek gewicht, tegenwoordig raakt het internationaal steeds meer geïsoleerd’, zei Zelenski verder. ‘Moskou is zijn invloed kwijtgespeeld. Door de waanzin van een oorlog tegen Oekraïne en de hele vrije wereld, moet het land Iran smeken om drones’, en ‘verzint Moskou allerlei onzin over Oekraïne in de hoop op concessies van het Westen’, aldus de president.

Rusland beweert bijvoorbeeld dat Oekraïne van plan is om een ‘vuile’, met radioactief materiaal gevulde bom te gebruiken. Oekraïne zou dan beweren dat het een Russische bom was, en Rusland vervolgens willen beschuldigen van oorlogsmisdaden. Oekraïne spreekt dat scenario met klem tegen, en vreest dat juist de Russen een dergelijke bom willen inzetten als voorwendsel voor verdere escalatie.