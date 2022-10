Op de beurs heeft de nieuwe opschudding aan de top van Bpost impact op de beurskoers van het bedrijf. De koers zakt met 7 à 9 procent.

De negatieve reactie op de beurs is ook voor de overheid slecht nieuws omdat die met 51 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder is. Op de beurs kost een aandeel nu nog maar om en nabij de 5 euro. In betere tijden was dat rond de 30 euro. Bpost is nu nog maar een half miljard waard en noteert veel lager dan sectorgenoten.

• Ceo Bpost zet tijdelijk stap opzij wegens interne audit

Dat Bpost vandaag opnieuw onder druk staat, is een direct gevolg van een interne audit die loopt naar mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van het contract voor de krantendistributie. De beslissing van de ceo Dirk Tirez, in samenspraak met de raad van bestuur, om tijdelijk een stap opzij te zetten, weegt op het vertrouwen van beleggers.

Tirez zelf is niet de focus van het onderzoek en is er zelf op gebrand om te of er intern fouten zijn gebeurd. Tot voor kort zat de leiding over de Belgische organisatie bij Jean Muls, de directeur België die op 4 oktober werd bedankt voor (on)bewezen diensten. Muls maakte maar geen werk van beloofde hervormingen waarop Bpost ingreep.

Hij werd als directeur België opgevolgd door bestuurder Jos Donvil (ex-Anderlecht). Donvil is nog tot eind deze maand bestuurder van Bpost en is ook lid van het auditcomité dat het onderzoek voert naar mogelijke onregelmatigheden. Donvil zelf neemt niet aan dat onderzoek deel. Als directeur België krijgt hij er wel volop mee te maken.

Perceptie

Niet iedereen bij Bpost is gelukkig dat Tirez een stap opzij zet. Tirez vindt volgens kenners echter dat zo’n onderzoek alle kans moet krijgen en dat de persoon die met de leiding is belast van Bpost, zich volledig moet kunnen focussen op de operationele uitdagingen. Vooral in deze cruciale eindejaarsperiode. Tirez is overigens niet het voorwerp van het onderzoek.

De grote vraag is hoe het nu verder moet met de concessie voor de verdeling van kranten en tijdschriften. De toekenning is een bevoegdheid van de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS), maar het is Peter De Sutter (Groen) die als voogdijminister van Bpost de impact voelt van de beslissing van Dermagne.

Deze namiddag is er in het parlement een debat over Bpost met De Sutter terwijl er wellicht veel vragen over de concessie zullen zijn, die dus de politieke verantwoordelijkheid van Dermagne is.

Analisten wijzen erop dat de nieuwe turbulentie aan de top van Bpost nefast is omdat het bedrijf al met zoveel wissels te maken heeft gehad. Vooral onder de periode van Jean-Paul Van Avermaet (ex-G4S, ex-Bpost) was er sprake van een leegloop. Van Avermaet klampte zich vast aan zijn stoel, ook al spande het net zich rond hem. Dat bracht Bpost veel schade toe. Dat trauma is voor Tirez de aanleiding geweest om de radicale beslissing te nemen een stap opzij te zetten tijdens het onderzoek van het auditcomité, ook al is hij niet de focus van het onderzoek.