Mark Tijsmans stopt als N-VA-gemeenteraadslid uit protest tegen Antwerps cultuurbeleid

Acteur Mark Tijsmans stapte in 2018 in de politiek om een brug te kunnen bouwen tussen de N-VA en de cultuursector, maar moet nu toegeven dat hem dat niet is gelukt. Hij legt zijn mandaat neer uit protest tegen het Antwerpse cultuurbeleid. ‘Antwerpen noemt zichzelf een cultuurstad, dan moet het cultuurbeleid belangrijk zijn.’

Tijsmans, als acteur onder meer bekend geworden met zijn rollen in Thuis en Flikken, stopt per direct als N-VA-gemeenteraadslid in Antwerpen uit onvrede met het Antwerpse cultuurbeleid. Dat had hij gisterenavond al aangegeven tijdens de gemeenteraad, waar aan de ingang werd geprotesteerd door de kunstensector. ‘Ik heb gisterenavond mijn laatste wapenfeit gepleegd’, zo bevestigde Tijsmans in De ochtend op Radio 1.

Tijsmans gaf eerlijkheidshalve toe dat hij dat sowieso al van plan was omdat hij begin volgend jaar verhuist uit Antwerpen, maar hij wil de kunstensector hiermee een hart onder de riem steken. De acteur hekelt opnieuw ‘het ontbreken van visie en knowhow’ in het cultuurbeleid van de stad, en haalde opnieuw uit naar partijgenote en schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud, met wie hij volgens hem nooit kon praten. ‘Ook voor de gemeenteraadsleden speelt ze verstoppertje’, aldus Tijsmans.

De schepen­ is kop van Jut sinds ze eerder deze maand heeft aangekondigd dat de stad Antwerpen de volgende­ drie jaar geen projectsubsidies meer zal uitdelen, goed voor een jaarlijkse besparing van 720.000 euro.

‘Ik ben verkozen met het doel om een brug te bouwen tussen cultuur en N-VA om te bewijzen dat die twee wel samengaan, maar de afstand is twee keer zo groot geworden’, meent Tijsmans. ‘Antwerpen noemt zichzelf een cultuurstad, dan moet het cultuurbeleid belangrijk zijn, maar dat was het niet.’

‘De protesten hadden niet zo luid hoeven te zijn, als er van in het begin een gesprek met de schepen mogelijk was geweest’, aldus Tijsmans, maar volgens hem kon er alleen gepraat worden wanneer de beslissingen al waren genomen. Ook met de Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon was een gesprek onmogelijk, geeft Tijsmans aan. ‘Ook daar heb ik alleen kabinetschefs en medewerkers gezien, en nooit de minister zelf.’

Tijsmans blijft erbij dat de N-VA de partij is die ‘op vele vlakken het best bij mij past’, ‘maar helaas net op gebied waar ik werk, zint het beleid me niet’. Blijft hij lid van de partij? ‘Ik weet het niet, ik ga met Bart De Wever praten en dan beslis ik, maar een nieuw mandaat, neen dat is niets voor mij.’