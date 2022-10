Ook veel Franstalige kiezers tonen zich migratiekritisch

Belgen staan ‘eerder negatief’ tegenover migratie, aldus Randstad. Het denken erover is sterk gepolitiseerd, met grotere verschillen tussen electoraten dan tussen landsdelen.

Zes op de tien Belgen die denken dat migranten meer kosten dan ze opbrengen. Eenzelfde aandeel (58 procent) dat zich minder veilig voelt ten gevolge van migratie of meent dat de kwaliteit van het onderwijs erdoor achteruit is gegaan (64 procent).

Samengevat: het algemene oordeel van migratie is ‘eerder negatief’, zo besluit HR-bedrijf Randstad na een bevraging bij 3.005 meerderjarige Belgen. Onder hen amper mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. De studie zegt dus vooral hoe die groep gepercipieerd wordt door de rest.

Het algemene migratiekritische sentiment dat uit de studie komt, strookt met eerder onderzoek zoals De Stemming, het opinieonderzoek van De Standaard en VRT Nws. Het legt ook een duidelijke wrevel bloot over illegale migratie. Een meerderheid van de ondervraagden oordeelt bijvoorbeeld dat illegaal in het land verblijven strafbaar zou moeten zijn en dat er van regularisatie in zo’n geval nooit sprake kan zijn.

Wie werkt is (meer) welkom

Voor asiel is het draagvlak er wel nog, op voorwaarde dat de bescherming tijdelijk is en mensen terugkeren wanneer de situatie in het thuisland het toelaat. Ook gezinshereniging is op zich geen probleem, zeker als het gekoppeld is aan voorwaarden, zoals een verplichte inburgering, kennis van de taal en vier jaar werkervaring.

Dat laatste punt is trouwens een bredere vaststelling. Als migranten aan het werk zijn en daardoor minder afhankelijk zijn van sociale zekerheid of bijstand, valt veel wrevel of onrust weg. Migratie in functie van tekorten op de arbeidsmarkt krijgt de goedkeuring van 60 procent van de respondenten. Slechts 12 procent is ook daar geen voorstander van, wat ongeveer overeen komt met het percentage dat pleit voor gesloten grenzen, namelijk 15 procent. Slechts een minderheid wil dus naar dat paardenmiddel grijpen, net zoals ook maar 16 procent voor volledig open grenzen is.

Conclusie: de Belg is vooral gewonnen voor duidelijk gereguleerde migratie. ‘Zeker voor asiel, werk- en volgmigratie is er nog een draagvlak, zolang de kanalen niet misbruikt worden en de regels duidelijk zijn. Dat lijkt me finaal toch een positieve conclusie,’ aldus Jan Denys, die het onderzoek aanstuurde met input van socioloog Mark Elchardus.

Dé Belg bestaat natuurlijk niet, en het onderzoek tracht ook na te gaan of er duidelijke verschillen zijn tussen bepaalde groepen. Het bevestigt dat vrouwen, hooggeschoolden, jongeren en mensen met een optimistisch wereldbeeld globaal genomen positiever – of minder negatief – staan ten aanzien van migratie. Ook Franstaligen zijn iets positiever.

Politiek verdeeld

Toch is het thema eerder gepolitiseerd dan gecommunautariseerd. Tussen de verschillende electoraten zijn de meningen sterk verdeeld. Globaal genomen zijn de kiezers van de groene politieke familie (Ecolo en Groen) het meest positief over migratie (zie grafiek). Zo is bijna de helft van het groene electoraat van mening dat migratie de voorbije 50 jaar positief is geweest voor het land, fors boven het gemiddelde van 27 procent. Aan de andere kant van het spectrum staat natuurlijk het Vlaams Belang, wiens kiezers over de hele lijn het minst positief staan tegenover alle vormen van migratie.

Daartussen valt op dat de kiezers van CD&V en Open VLD door de band genomen positiever staan tegenover migratie dan die van MR, Défi, zelfs PS. Binnen de marxistische PTB/PVDA is het ook opvallend dat de Franstalige kiezers een sterkere migratiekritische reflex vertonen. Volgens Denys is de reden duidelijk: ‘De migratiekritische stemmen zitten in Vlaanderen veel geconcentreerder bij twee partijen: N-VA en Vlaams Belang. In Franstalig België zitten die kiezers meer verspreid, tot zelfs bij de PTB.’