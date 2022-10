Laptop gekregen, maar kwart van de scholieren moet die op school laten: ‘Vaak leerlingen die thuis geen toestel hebben’

Meer dan een kwart van de middelbare scholieren mag zijn laptop niet meenemen naar huis. Vooral in het beroepsonderwijs is het een gangbare praktijk dat de laptop op school blijft. ‘Een aandachtspunt voor scholen, want net die doelgroep heeft thuis minder toegang tot een computer’, zegt Amy Quintelier van de onderwijsinspectie.

Halverwege de uitrol van de Digisprong – het plan van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar uit te rusten met een laptop – heeft de Vlaamse onderwijsinspectie onderzocht wat het effect is op het terrein. Via de VOI.CE-app van de inspectie hebben bijna 7.500 directeurs, leraren, leerlingen en ouders deelgenomen aan een uitgebreide bevraging.

Daaruit blijkt dat een groot deel van de leerlingen die al over een laptop beschikt – scholen hebben tot eind volgend schooljaar om het geld van de Digisprong uit te geven – die niet mag meenemen naar huis. Bijna drie op tien leerlingen uit het middelbaar zegt dat de laptop op school moet blijven. Opvallend zijn de resultaten uit het beroepsonderwijs. In de derde graad moet liefst 62,5 procent de laptop op school laten.

Dat betekent dus dat die leerlingen geen huiswerk kunnen maken op de laptop die ze van school kregen. ‘Het klopt dat net die doelgroep op dat vlak uitvalt’, zegt Amy Quintelier van de onderwijsinspectie. ‘Dat zijn leerlingen die thuis vaker geen eigen toestel hebben en een computer moeten delen met andere leden van het gezin. In het kader van de gelijke onderwijskansen is het een aandachtspunt. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat zij het mogelijk moeilijker hebben om huiswerk te maken op de computer.’

Vrijheid

Bij de uitrol van de Digisprong heeft Weyts de scholen de vrijheid gegeven om zelf te beslissen hoe ze hun leerlingen aan een laptop helpen. In de ene school is het de school die eigenaar blijft van de laptop, terwijl dat elders de leerling is. In dat laatste geval mogen zij hun laptop uiteraard wel meenemen naar huis.

Uit de bevraging van de inspectie blijkt algemeen nog dat sommige scholen al heel ver staan in de digitale omslag, terwijl er bij andere nog werk aan de winkel is. Zo zegt de helft van de directeurs dat zijn of haar schoolteam onvoldoende kennis heeft van de mogelijkheden die de digitalisering biedt om goed les te geven. ‘Leerkrachten gebruiken computers vooral ‘primair’: ze laten leerlingen bijvoorbeeld informatie opzoeken of verwerken’, zegt Quintelier. ‘De meer geavanceerde uitdagingen zoals online samenwerken en communiceren komen minder aan bod.’

De onderwijsinspectie ziet deze bevraging als een nulmeting en is van plan om die de komende jaren te herhalen.