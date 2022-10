Meeste coronaparameters in dalende lijn

De meeste coronaparameters gaan opnieuw in dalende lijn. Enkel bij het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg is een toename vast te stellen. Dat blijkt dinsdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 18 en 24 oktober werden dagelijks gemiddeld 102 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 6 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen nu 1.436 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen (-6 procent), waarvan er 85 intensieve zorgen nodig hebben (+12 procent).

In de periode van 15 tot 21 oktober werden dagelijks gemiddeld 1.901 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, een daling van 31 procent ten opzichte van de week daarvoor. Er werden evenwel ook 21 procent minder tests afgenomen. De positiviteitsratio bedroeg 21,4 procent.

In dezelfde periode overleden dagelijks gemiddeld negen mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting (-9 procent). Dat brengt het dodental in België op 32.883 overlijdens.

De epidemie neemt opnieuw in kracht af, zo blijkt uit het reproductiegetal dat opnieuw onder de 1 duikt, naar 0,93.