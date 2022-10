Dinsdag eerst wisselvallig, daarna droog en meer zon

Het is dinsdag eerst nog licht wisselvallig met op vele plaatsen veel bewolking en vooral aan zee en mogelijk ook in de Ardennen een bui. In de loop van de dag wordt het overal droog met geleidelijk meer zon.

De maxima schommelen tussen 13 à 14 graden in de Hoge Ardennen en 17 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit het zuidwesten en krimpt tegen de avond naar zuid, meldt het KMI.

Dinsdagavond is het droog met brede opklaringen. Later vannacht neemt de hoge en middelhoge bewolking gestaag toe vanaf de Franse grens en kan er hier en daar wat lichte regen vallen. De minima liggen tussen 9 en 13 graden. De wind wordt zwak tot matig uit zuidoost en ruimt in de loop van de nacht naar zuid.

Woensdag zijn er eerst nog bewolkte perioden met lokaal eventueel een spatje regen. In de namiddag wordt het overwegend zonnig. Het wordt opnieuw erg zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 15 tot 18 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 19 of 20 graden in de andere streken. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten.