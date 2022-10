Witte Huis: er loopt geen onderzoek naar Elon Musk

Bij de Amerikaanse autoriteiten loopt geen onderzoek naar Elon Musk. Dat heeft het Witte Huis maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Bloomberg.

Advocaten van Twitter lieten zo’n anderhalve week geleden weten dat uit rechtbankdocumenten zou blijken dat bij de federale overheid in de VS het reilen en zeilen van Musk onder de loep lag. Met name zijn gedrag omtrent de overname van Twitter zouden de autoriteiten nader hebben willen onderzoeken.

Persbureau Bloomberg berichtte enkele dagen later dat er een onderzoek zou lopen naar de zakelijke activiteiten van Musk, waaronder het Starlink-satellietnetwerk van SpaceX en zijn geplande overname van Twitter. Washington zou zich mogelijk zorgen maken over buitenlandse investeerders in de ondernemingen van Musk en zou zijn bedrijven daarom hebben willen onderwerpen aan nationale veiligheidsbeoordelingen. Dit ontkent het Witte Huis nu officieel.

Musk deed in april een bod op Twitter van 44 miljard dollar, maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots. Twitter klaagde Musk daarop aan. De geplande rechtszaak daarover is tijdelijk stilgezet, omdat Musk begin deze maand heeft laten weten dat hij toch bereid is om het berichtenplatform voor het bedrag te kopen.

SpaceX heeft inmiddels ongeveer 20.000 Starlink-terminals ­geleverd aan Oekraïne, dat daardoor via een satelliet­verbinding kan communiceren wanneer mobiele telefoonnetwerken en ­internet­verbindingen uitvallen. Enige tijd geleden vroeg Musk in een brief aan het Amerikaanse ministerie van Defensie of zij de kosten van deze operatie over zouden kunnen nemen, omdat zijn bedrijf het niet meer kon opbrengen. Het Pentagon is hier nog over in gesprek met de Tesla-baas.