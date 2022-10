Ceo Bpost zet tijdelijk stap opzij wegens interne audit

Dirk Tirez, de ceo van Bpost, zet tijdelijk een stap opzij. De directe aanleiding is een interne audit bij het postbedrijf over de manier waarop de aanbesteding voor het nieuwe krantencontract tot stand is gekomen.

Er zou onderzocht worden of er collusie is geweest tussen uitgevers en medewerkers van Bpost bij het bepalen van de offerte. De overheid kent aan de verdeler van kranten en tijdschriften jaarlijks 125 miljoen tot 175 miljoen euro toe.

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) had er lucht van gekregen dat er bij Bpost een interne audit liep over de aanbesteding en stelt daarover deze dinsdag in een parlementaire commissie vragen aan minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen). Die bevestigde aan De Standaard dat er een interne audit loopt, maar wil niet vooruitlopen op de resultaten ervan. In de loop van de nacht kwam Bpost dan met een persbericht waarin gemeld werd dat de ceo tijdelijk een stap opzij zet naar aanleiding van een ‘compliance onderzoek’ in het dossier van de krantenverdeling.

Nader onderzoek

Freilich wil weten of de mogelijke collusie erop gericht was een hogere dotatie bij de overheid los te weken dan strikt noodzakelijk. Evident is dat overigens niet omdat Europa de dotatie moet goedkeuren.

Het is voorlopig onduidelijk of er onregelmatigheden werden begaan. Wel is duidelijk dat een aantal elementen nader onderzocht moeten worden. En daarbij gaat het intern auditcomité in alle richtingen kijken en iedereen die het wenst intern ondervragen. Ook het mailverkeer en tekstberichten worden daarbij in principe tegen het licht gehouden.

In de omgeving van Dirk Tirez wordt erop gewezen dat de ceo zelf de kat de bel aanbond en zo de interne audit op gang trok. Hij zou een stap opzij doen opdat de operationele leiding van Bpost niet onder druk zou komen tijdens het onderzoek. Tirez pakt het daarbij duidelijk anders aan dan toen er vragen waren over zijn voorganger, Jean-Paul Van Avermaet. Die klampte zich tijdens diverse onderzoeken tegen zijn persoon vast aan zijn stoel.

De interne audit wordt geleid door een vierkoppig auditcomité in de raad van bestuur van het post­bedrijf. Tirez, wiens stap opzij een fikse tegenvaller is voor Bpost, geeft de fakkel tijdelijk door aan Henri de Romrée. Die stuurde tot nu de Amerikaanse activiteiten aan. Tirez werd vorig jaar in juli officieel bekrachtigd als nieuwe ceo nadat hij tijdelijk de activiteiten van zijn voorganger Van Avermaet had overgenomen.

Ongelegen

De (tijdelijke) wissel bij Bpost komt bijzonder ongelegen. Het bedrijf staat aan de vooravond van de cruciale eindejaarsperiode die voor de pakjesdivisie van uitzonderlijk belang is. Bovendien betekent de tijdelijke wissel dat de man die bij Bpost een nieuwe wind liet waaien, nu van op de zijlijn moet toekijken. Eerder deze maand greep Tirez nog in de Belgische leiding van Bpost door de directeur België te vervangen door bestuurder Jos Donvil.

Diezelfde Donvil is één van de vier leden van het auditcomité dat onder meer Tirez zal horen over eventuele fouten die gemaakt werden bij de aanbestedingsprocedure. Als zou blijken dat er verboden marktafspraken gemaakt werden tussen Bpost en de uitgevers, kan dit belangrijke gevolgen hebben. De aanbesteding werd wel nog niet formeel gegund zodat er naar de letter nog geen partij werd gedupeerd. Als overheidsbedrijf kan Bpost zich hoe dan ook geen misstap in dergelijke aanbestedingen permitteren. Een betrokkene merkte gisteren ook nog op dat in een groot bedrijf als Bpost het altijd kan dat sommige mensen uit de organisatie fouten maken.