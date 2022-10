VS klaagt twee Chinese spionnen aan die geheimen wilden stelen in Huawei-onderzoek

Twee Chinese inlichtingenofficieren wilden een Amerikaanse ambtenaar omkopen om voorkennis te verkrijgen over een strafzaak tegen het Chinese telecommunicatiebedrijf Huawei. De aanklagers onthulden ook aanklachten tegen vier andere Chinese staatsburgers.

‘Dit was een flagrante poging van Chinese inlichtingenofficieren om een bedrijf af te schermen van aansprakelijkheid en om de integriteit van ons rechtssysteem te ondermijnen’, zei minister van Justitie Merrick Garland tijdens een persconferentie waarin de aanklacht werd onthuld. Het zou gaan om de Chinese inlichtingenofficieren Guochun He en Zheng Wang. Zij probeerden om de memo van de openbare aanklager, getuigenlijsten en ander vertrouwelijk bewijsmateriaal te stelen.

In de aanklacht tegen de twee wordt enkel verwezen naar een ‘Chinees telecommunicatiebedrijf’. Volgens een bron die bekend is met de zaak, gaat het over Huawei. Dat Chinese telecombedrijf werd in 2020 aangeklaagd wegens het schenden van de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.

Volgens de aanklacht betaalden de Chinese agenten smeergeld aan een Amerikaanse regeringsambtenaar van wie zij dachten dat hij was gerekruteerd om voor de Chinese regering te werken, maar in feite werkte hij als dubbelagent voor de FBI. De dubbelspion bezorgde de Chinese agenten documenten die nuttige informatie leken te bevatten. In werkelijkheid waren die documenten opgesteld door justitie en bevatten ze geen nieuwe informatie.

Verder kondigde Garland tijdens de persconferentie aan dat vier andere Chinezen worden aangeklaagd in verband met het onderzoek naar Huawei.